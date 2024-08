@Kalus23 Recenzja iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle. 1199 zł za QHD i 180 Hz! Recenzja iiyama G‑Master GB2770QSU-B6 Red Eagle. 1199 zł za QHD i 180 Hz!

Nie tak dawno temu gracze w budżecie ok. 1000 zł mieli do wyboru wyłącznie monitory Full HD z wyższą częstotliwością odświeżania. Czasy się jednak zmieniły, a rynek szybko zweryfikował dominację jednostek OLED i to właśnie między innymi dlatego, przeciętny Kowalski może w takiej cenie nabyć dziś dobry monitor QHD. Oto, co potrafi G‑Master GB2770QSU-B6 Red Eagle!

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle front © zdjęcie producenta

Specyfikacja i funkcje

Monitor G‑Master GB2770QSU-B6 Red Eagle jest skierowany głównie do graczy, co widać już na pierwszy rzut oka po specyfikacji. Wyposażony jest w 27‑calowy panel Fast IPS o natywnej rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Jest zatem złotym środkiem, między ostrością wyświetlanego obrazu, a wymogami, jakie musi spełnić karta graficzna.

Nowością w stosunku do modelu B1 jest zwiększona częstotliwość odświeżania, która teraz wynosi aż 180 Hz. Chociaż różnica między 165 Hz a 180 Hz może wydawać się niewielka, więcej znaczy w tym przypadku lepiej. Czas reakcji matrycy wynosi tylko 0,2 ms (MPRT), ale jak się później okaże, rzeczywisty czas jest wyższy, co jest normalne w przypadku monitorów – wszystkich, nawet tych OLED-owych.

Jasność maksymalna monitora wynosi 400 nitów, co jest wartością więcej niż wystarczającą do komfortowego korzystania z niego nawet w jasnych pomieszczeniach. Kąty widzenia są szerokie, wynoszą 178 stopni zarówno w poziomie, jak i w pionie, a współczynnik kontrastu statycznego wynosi 1000:1. Taka specyfikacja to standard w przypadku dobrych jednostek gamingowych aktualnych czasów.

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle back © zdjęcie producenta

Budowa i jakość wykonania

W pudełku z monitorem znalazłem pełen zestaw niezbędnych kabli: zasilający, DisplayPort, HDMI oraz USB. Montaż monitora jest wyjątkowo prosty i nie wymaga użycia żadnych narzędzi, czyli otrzymałem dokładnie to, do czego już zdążyła mnie przyzwyczaić iiyama.

Względem poprzednika, tego z oznaczeniem B1, nowością jest również podstawka. Ta pozwala na regulację wysokości, nachylenia, obrotu na boki i oferuje funkcję pivot (obrót ekranu do trybu portretowego). Dodatkowo, monitor wspiera standard VESA 100 x 100 mm, więc w przypadku ergonomii G‑Master GB2770QSU-B6 Red Eagle to absolutna topka.

Pod względem złączy, monitor jest dobrze wyposażony, choć nie idealnie. Znajdziecie tutaj standardowe złącza HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 oraz minijack 3.5 mm do podłączenia słuchawek. Ponadto, monitor posiada cztery porty USB‑A 3.2 Gen 1, w tym dwa umieszczone z boku, co jest bardzo wygodne do podłączania dodatkowych urządzeń, takich jak pendrive'y czy kontrolery. Jedyne, czego mi zabrakło, to port USB‑C, a najlepiej taki z funkcją Power Delivery i DisplayPort - do podłączenia i ładowania laptopa przy pomocy tylko jednego przewodu.

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle złącza © zdjęcie producenta

Szkoda też, że producent nie zastosował tu HDMI 2.1, bo tylko taki standard umożliwiłby przesyłanie rozdzielczości QHD przy 180 Hz. HDMI 2.0 potrafi przesłać maksymalnie QHD przy 144 Hz.

Monitor wyposażono dodatkowo w głośniki. Te są zazwyczaj tak kiepskiej jakości, że wolę przemilczeć sprawę ich istnienia, ale w B6 są zaskakująco poprawne. Oczywiście na dyskotekę czy wrażenia kinowe rzecz jasna liczyć nie można, ale sprawdzą się podczas pracy biurowej czy oglądania filmików w mediach społecznościowych.

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle Pokrycie palety sRGB wynosi 100% © materiał własny

Jakość obrazu

GB2770QSU-B6 wyposażony został w nowy panel Fast IPS, który pokrywa 100% palety sRGB, 85,8% Adobe RGB i 93,6% DCI‑P3, co jest naprawdę dobrym wynikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę monitora i przede wszystkim przeznaczenie. Kolory są żywe i dobrze odwzorowane. Średni błąd Delta E wynosi 2,25 dla sRGB (maksymalny ponad 8 dla czystej czerwieni), ale kalibracja może go zmniejszyć do 0,38 i maksymalnie do 2, czyli do wartości, które nie są zauważalne gołym okiem. W praktyce oznacza to, że monitor po kalibracji oferuje bardzo dokładne odwzorowanie kolorów, a zatem skorzystać mogą z niego już nie tylko gracze, ale również amatorzy grafiki czy montażyści wideo.

Jasność fabryczna ustawiona jest na 50%, co daje około 213 nitów dla bieli i 0,1553 nita dla czerni. Kontrast wynosi zatem niedoszacowane 1376:1 i jest to typowa zagrywka iiyamy. Ponad 37‑procentowy wzrost kontrastu się przyda, ale do możliwości paneli VA (4000:1) czy tym bardziej OLED (kontrast nieskończony) jeszcze monitorowi daleko. Cóż, IPS ma również jakieś wady, to naturalne.

Dobrze wypada natomiast temperatura barwowa, bliska idealnej 6500K oraz równomierność podświetlenia z maksymalnym odchyleniem od punktu centralnego, które wynosi nieco ponad 13%.

Niestety, monitor nie obsługuje HDR, co może być rozczarowujące dla osób szukających pełnej gamy funkcji. Brak wsparcia dla HDR wynika z ograniczeń panelu LCD, bo wszystkie modele, które nie wspierają lokalnego wygaszania, tak naprawdę nie obsługują prawdziwego szerokiego zakresu tonalnego. Jeśli szukacie monitora z HDR, rozglądajcie się w segmencie OLED-ów.

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle Rzeczywista wydajność na optymalnych ustawieniach. Overdrive +3, MBR: OFF © materiał własny

Gaming

Monitor iiyama G‑Master GB2770QSU-B6 Red Eagle wyposażony został w nowoczesną matrycę Fast IPS, zapewniającą szybki czas reakcji i wysoką częstotliwość odświeżania. Rzeczywisty czas reakcji, średni, wynosi 5,05 ms i choć jest to wartość wyraźnie wyższa od tej, prezentowanej przez monitory OLED, nie powoduje zamazanego obrazu rodem z jednostek wyposażonych w panel VA.

Jednym z nielicznych minusów, jakie zauważyłem, jest mocny efekt overshoot przy wyższych ustawieniach Overdrive. Jest to zjawisko, w którym obraz staje się zbyt jasny i pojawiają się artefakty przy szybkich zmianach scen. Dzieje się tak, gdy monitor próbuje skrócić czas reakcji poprzez "przebicie" docelowej wartości. W praktyce, oznacza to, że najlepiej jest ustawić Overdrive na poziom +3, który zapewnia najlepszą równowagę między szybkością a jakością obrazu.

Monitor oferuje także tryb podświetlenia stroboskopowego (MBR), który teoretycznie ma za zadanie redukować efekt smużenia i poprawić ostrość ruchomego obrazu. Niestety, ten tryb aktywuje automatycznie maksymalny poziom Overdrive, co z kolei prowadzi do powstawania artefaktów. Co gorsza, tryb MBR nie jest kompatybilny z FreeSync, więc jego użyteczność stoi pod dużym znakiem zapytania. Szkoda, bo potencjalnie mógłby to być bardzo użyteczny dodatek dla graczy preferujących najwyższą możliwą ostrość obrazu w ruchu.

Doceniam natomiast technologię synchronizacji adaptacyjnej FreeSync Premium z aktywną kompensacją spadków płynności, która jest kompatybilna z kartami graficznymi NVIDIA w ramach G‑SYNC Compatible.

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle USB Bok © zdjęcie producenta

Podsumowanie

iiyama G‑Master GB2770QSU-B6 Red Eagle to świetny monitor dla graczy, oferujący doskonały stosunek jakości do ceny. W kwocie 1199 zł otrzymacie bowiem 27‑calowy ekran o rozdzielczości QHD, z odświeżaniem 180 Hz i matrycą Fast IPS, czyli bardzo podobne parametry, jakie oferuje poprzednik z dopiskiem B1. Największą zaletą jest tutaj opłacalność, bo B1 startował z ceną nieco ponad 1700 zł, a B6 tylko udowadnia, jak zmienił się rynek w tych ostatnich kilku latach.

Ten monitor będzie świetnym wyborem dla graczy użytkujących zestawy komputerowe ze średniej półki wydajnościowo-cenowej, z kartami graficznymi pokroju GeForce RTX 4060 Ti czy 4070.