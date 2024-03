@Kalus23 Test HIKSEMI U100 Wave, RAM który naprawdę dobrze wygląda! Test HIKSEMI U100 Wave, RAM który naprawdę dobrze wygląda!

12.03.2024 14:15, aktualizacja: 12.03.2024 22:42

Nowa pamięć RAM DDR4 to dziś ewenement, bo wydawałoby się, że już wszystko w tym segmencie zostało powiedziane. Myliłem się, ponieważ HIKSEMI U100 Wave to najlepiej prezentujące się moduły, jakie miałem w ręce!

HIKSEMI to marka dość nowa, ale wszyscy zapewne kojarzą jej „matkę” w postaci Hikvision, będącą w zasadzie liderką na naszym rynku w kontekście wideomonitoringu i urządzeń przemysłowych z tego segmentu. Tak, HIKSEMI to po prostu Hikvision, a w przeszłości miałem już możliwość przetestować wiele ciekawych urządzeń, bazujących na półprzewodnikach – od dysków SSD, aż po pamięć RAM.

Dziś na tapet wezmę HIKSEMI U100 Wave, czyli pamięć RAM, wykorzystującą starszy standard DDR4. To trochę dziwne, że producent miał w planach w 2024 roku wypuścić na rynek zupełnie nowe moduły w tym standardzie, bo też ciężko w jakikolwiek sposób to usprawiedliwić, zważywszy na to, że rynek jest wręcz nimi przesycony, a uwaga skierowana jest już do posiadaczy platform DDR5 dla Intel Core 12., 13., i 14. generacji oraz AMD AM5, czyli Ryzenów z serii 7000.

Na szczęście trzy pierwsze platformy nadal są dostępne w wariancie DDR4, a poza tym istnieją przecież jeszcze chętnie wybierane płyty główne AM4, bo to tutaj znaleźć można jeden z najbardziej opłacalnych procesorów do gier, czyli Ryzena 7 5800X3D. Dziś pokażę, czy HIKSEMI U100 Wave to dobry wybór dla tych właśnie płyt głównych.

Specyfikacja, budowa i wykonanie

Na zdjęciach może tego nie widać, ale HIKSEMI U100 Wave nie posiada standardowego radiatora, wykonanego z metalu. Ku mojemu zaskoczeniu, boczne panele modułu okazały się być… szklane. I to właśnie przez to uważam, że to najlepiej wyglądająca pamięć RAM, jaka aktualnie jest do kupienia.

W przeszłości spotkałem się już z nietypową konstrukcją radiatora. Z plastikową, przezroczystą obudową kombinował na przykład XPG, ale nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek wypuszczono na rynek moduły ze szkłem. Cóż, w rzeczywistości prezentują się po prostu świetnie, zarówno bez, jak i z aktywnym podświetleniem LED RGB.

Do testów otrzymałem zestaw 2x 16 GB DDR4-3600 CL 18, a zatem już na pierwszy rzut oka widać, że nie są to najbardziej wypasione moduły na rynku. Tak czy owak, fabryczne nastawy to tylko jedna zmienna w ocenie ogólnej, ale o tym opowiem przy okazji analizy potencjału OC.

Wracając do designu, oprócz szklanych paneli bocznych, w oczy rzuca się również zupełnie biały laminat, który dodaje smaczku i świetnie sprawdzi się w białych zestawach komputerowych. Warto jednak sprawdzić, czy moduły o wysokości aż 50 mm nie będą kolidować z waszymi zestawami chłodzenia wodnego, jeśli akurat radiator i wentylatory zostały zainstalowane na górnej części obudowy. Zresztą, to samo tyczy się „wieżowców”, szczególnie tych behemotów pokroju NH‑D15 od Noctua.

Overclocking

Program do identyfikacji komponentów nie był w stanie odczytać, jakie kości zostały zainstalowane na płytce PCB. Przypuszczam jednak, że są to typowe kostki marki Hynix CMR lub DMR, pracujące w konfiguracji Single Rank. W zapisie SPD znalazłem jeden profil XMP, który prezentuje się następująco: DDR4-3600 CL18-20-20-40 1,35 V.

Pamięć bez problemu można przetaktować nawet do 4300 MHz, czyli maksimum możliwości Core i9‑13900K w trybie Gear 1. I tutaj wyłania się bardzo ważna cecha produktu. Mimo tego, że na fabrycznych ustawieniach, ze względu na luźne dobieranie parametru tRFC przy modułach 16 Gb na platformie Intel, HIKSEMI U100 Wave nie prezentuje się z dobrej strony, konkurując tym samym z Kingstonami DDR4-3200, a nie Patriotami DDR‑3733, po przetaktowaniu jest naprawdę dobrze. Średni wzrost wydajności w grach na poziomie ok. 12% to wynik bardzo dobry.

HIKSEMI U100 Wave Overclocking CPU-Z © Materiał własny

Metodologia

Testy HIKSEMI U100 Wave przeprowadzone zostały na platformie ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 z wykorzystaniem procesora Core i9‑13900K, karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti, dysku SSD Patriot Viper VPR100 512 GB, zasilacza SPC Supremo M1 Platinum 700 W i chłodzenia MSI MEG CoreLiquid S360.

Wyniki wydajności

HIKSEMI U100 Wave wydajność w Battlefield V © Materiał własny

HIKSEMI U100 Wave wydajność w Cyberpunk 2077 © Materiał własny

HIKSEMI U100 Wave wydajność w Dying Light © Materiał własny

HIKSEMI U100 Wave wydajność w Death Stranding © Materiał własny

HIKSEMI U100 Wave średnia wydajność © Materiał własny

Podsumowanie

HIKSEMI U100 Wave w konfiguracji 2x 16 GB DDR4-3600 CL 18 prezentuje zarówno zalety, jak i wady. Niewątpliwą zaletą jest design, bo choć na zdjęciach może nic na to nie wskazuje, ale na żywo wyglądają po prostu fenomenalnie. Zjawiskowe podświetlenie LED RGB tylko podkreślało, z czym miałem do czynienia. Wiąże się z tym aspektem jednak poważna wada, ponieważ producent nie przygotował żadnej aplikacji sterującej, a płyta główna nie wykrywa modułów, więc można zapomnieć o synchronizacji podświetlenia z innymi komponentami w zestawie.

Wydajność na ustawieniach fabrycznych też mogłaby być lepsza, ale tak czy owak zawsze zalecam OC w ramach ręcznej optymalizacji taktowania i opóźnień. Ten zabieg pozwala osiągnąć średnio 12‑procentowy wzrost wydajności w grach wideo, więc gra jest jak najbardziej warta świeczki.

Czy polecam? To zależy. Moduły nie należą do najtańszych, za jeden przyjdzie wam zapłacić ok. 237 zł, a to dość sporo, jak na dzisiejsze realia. Faktem jest jednak to, że w wypadku HIKSEMI U100 Wave postawiono przede wszystkim na wygląd i jeśli właśnie na tym wam najbardziej zależy, warto przynajmniej ten zestaw sprawdzić. Po OC prezentuje bowiem podobny poziom wydajnościowy, jak średniopółkowy Patriot 2x 16 GB DDR4-3733 CL17.