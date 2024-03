@Sirck Test dysku Dahua C970 Test dysku Dahua C970

27.03.2024 18:37, aktualizacja: 28.03.2024 07:28 Udostępnij

We wrześniu miałem możliwość testować dwa dyski SSD marki Dahua – NVMe i SATA. W Polsce jest to producent znany głównie z urządzeń do monitoringu. Natomiast Dahua od jakiegoś czasu poszerza swoje portfolio o nowe kategorie produktów (na ten moment w Polsce są dostępne monitory, dyski, karty pamięci i pendrivy) . Czy dysk SSD C970 będzie wart polecenia? Sprawdźmy.

W swoim portfolio producent ten ma dyski SSD dla interface’u SATA. Są to klasyczne nośniki 2.5” model C800A o pojemności 500GB lub 1000G. Do tego wprowadził dwa szybkie NVMe PCIe 4.0: Dahua C970 PRO oraz C970 bez dopisku „Pro”. Oba rozwiązania dostępne są w różnych pojemnościach. Do mnie trafiła wersja 1TB.

Wygląd i wykonanie dysku Dahua

Produkt nabywamy w pudełku z podstawowymi informacjami technicznymi. W środku mamy plastikową wytłoczkę oraz skróconą dokumentację, plus śrubkę do przykręcenia dysku, gdyby płyta główna takowej nie miała.

Dahua C970 to standardowy SSD o wymiarach 2280, pasujący do każdej płyty głównej w komputerze stacjonarnym i notebooku. Od razu wpada oko czarny laminat oraz naklejka producenta. Na rewersie dysku mamy gołe czarne PCB. Co ciekawe, C970 posiada niebieską diodę migającą podczas pracy (np. kopiowania plików), czego nie miała wersja Pro.

Dysk, śrubka i trochę dokumentacji - to znajdziemy w opakowaniu.

Dahua C970 nie został wyposażony w radiator. W przypadku przeciętnego PC nie jest to poważny problem, bo większość płyt głównych ma odpromiennik ciepła dla SSD. Z drugiej strony późniejsze testy pokazały, że nie jest to grzejący się dysk w przeciwieństwie do droższego wariantu Pro. Zatem nie trzeba martwić się na zapas.

Na koniec w kwestii wsparcia technicznego Dahua nie udostępnia żadnego ekstra oprogramowania dla dysków, służącego do aktualizacji firmware lub klonowania zawartości nośnika. Trochę szkoda, bo takie narzędzie nierzadko jest integralną częścią oferty u innych producentów SSD.

Specyfika dysku Dahua C970

Dahua C970 niezależnie od pojemności posiada pamięci flash 3D NAND – tyle podaje producent. Wariant Pro korzystał z kości typu TLC. W kwestii kontrolera producent w przeszłości sięgał po różne rozwiązania: Phison, SMI, Naye. Zresztą nie on jeden tak robi. W testowanym dysku siedzi kontroler Maxio 1602.

W C970 postawiono na rozwiązanie HMB (host memory buffer), a dysk bazuje na wersji protokołu NVMe 1.4

Deklarowana szybkość odczytu NVMe wynosi 5000 MB/s, a zapisu 4700 MB/s. Względem C970 Pro to redukcja osiągów o odpowiednio 33 i 10 procent. Nominalny czas pracy określono na 1.5 mln godzin. Współczynnik TBW (Total Bytes Written) to zaskakujące 2000 TB. Optymalna temperatura pracy nie powinna przekraczać 70°C. Według specyfikacji dysk nie posiada sprzętowego szyfrowania.

Platforma testowa

Procesor: Core i7-13700K

Chłodzenie: Hyper 622 Halo



Płyta główna: NZXT N7 Z690



Pamięć RAM: G.Skill 32GB 3600 MHz



Karta graficzna: Inno3D RTX 4080 Super X3



Dysk: Corsair MP600 Core XT



Obudowa: NZXT H7 Airflow



System: Windows 10



Test dysku Dahua C970

Na początek klasyk w postaci CrystalDiskMark. Uzyskane wyniki są blisko wartości deklarowanych przez producenta.

Niestety dysk wypada poniżej wymaganych parametrów PlayStation 5.

Kolejne testy wykonałem w PCMark 10 Full System Drive oraz 3DMark Storage. Oba polegają na kompleksowym prześwietleniu dysku w typowym scenariuszu użytkowym: kopiowanie, instalowanie programów, uruchamianie gier, operowanie na archiwach itd.

W 3DMark C970 osiągnął 2735 pkt. Dla porównania C970 Pro 1TB pochwali się wynikiem 3041 pkt, czyli nie ma między nimi dużej różnicy. Corsair MP600 Core XT o pojemności 2TB uzyskał 2454 pkt. Corsair MP600GS natomiast 2745 pkt (remis!).

W PCMark 10 dysk C970 uzyskał 2322 pkt. C970 Pro osiągnął 2919 pkt, czyli tu widzimy dużo większą różnicę. Dla porównania MP600 Core XT pochwali się wynikiem 2664 pkt, a MP600 GS 2497 pkt. C970 ląduje poniżej Kioxia Exceria Pro 2 TB (2550 pkt), Patriot P400 1TB (2800 pkt).

No dobrze, a jak wyglądają faktyczne transfery? Wykonałem dwa proste testy. W obrębie SSD kopiowałem jednolity plik 40GB oraz paczkę 2.5GB pełną zdjęć. Przestrzeń dysku była pusta w ponad 90%.

Rezultaty dla Dahua C970:

kopiowanie pliku 40 GB - 2.05 GB/s

Kopiowanie paczki 2.5 GB – 1.25 GB/s



Ciekawostką jest, że przenosząc paczkę 2.5 GB dysk C970 wypadł lepiej niż C970 Pro.

Co ze sprawnością dysk po zapełnieniu?

Chcąc się o tym przekonać pierw musiałem przekopiować pond 800GB danych na Dahuę. Dane przenosiłem z Corsair MP600 Core 2TB. Proces ten zajął ok. 17 minut. Przez połowę transfer szedł stabilnie prędkością 835 Mb/s, aby potem spaść do 407 Mb/s.

W CrystalDiskMark nie odnotowałem spadku wydajności między pustym a pełnym dyskiem. W konsekwencji nie odczujcie żadnych różnic w codziennych zastosowaniach.

Rezultaty dla C970 - 90% zapełnienia:

Kopiowanie pliku 40 GB – 2.0 GB/s

Kopiowanie paczki 2.5GB – 650 MB/s



W przypadku dużego pliku mamy niewielki spadek prędkości o 4%. Natomiast, gdy idzie o paczkę straty prędkości są już bardziej znaczne, wynosząc ok. 50% względem tego, co pokazuje niemal pusty dysk.

Temperatury dysku Dahua C970

Dysk C970 nie posiada radiatora i takowego nie potrzebuje. W spoczynku mamy jakieś 32°C. Podczas typowego obciążenia odnotowałem 41°C a jeśli zostawimy kopiowanie plików na dłużej to zobaczymy max 52°C. Najwięcej podczas testu syntetycznego (3DMarkiem, PCMarkiem czy Crystal Disk Mark) program diagnostyczny zarejestrował 71°C, ale nie trwało to długo i nie skutkowało throttlingiem (transfery wyglądały solidnie).

Podsumowanie

Dysk zaliczył pozytywnie wszystkie testy, także po zapełnieniu. Czy zatem ma jakieś wady? Zasadniczo nie. Przed produktem marki Dahua widzę na ten moment jedno istotne wyzwanie- cena. Za dysk 1TB musimy zapłacić ponad 400 zł. W mojej ocenie, o ile są takie możliwości, Dahua musi agresywniej powalczyć ceną, żeby zaznaczyć swoją obecność na rynku dysków. A co wy sądzicie o tej marce i tym konkretnym dysku? Ktoś się skusił?