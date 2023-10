@Kalus23 Test KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X. Tanio i dobrze Test KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X. Tanio i dobrze

17.10.2023 13:51, aktualizacja: 17.10.2023 17:44

Karta GeForce RTX 4070 swoją premierę miała w kwietniu bieżącego roku i wielu osobom nie spodobała się przede wszystkim cena na poziomie powyżej 3200 zł. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt szalejącej wówczas wartości dolara amerykańskiego, na którym bazują wszyscy producenci sprzętu komputerowego. Dziś – pomimo ponownych podwyżek wartości USD – można zakupić ten model poniżej 3000 zł, a świetnym na to przykładem jest bohater dzisiejszego artykułu, a dokładnie KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X. Co takiego potrafi?

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Front © Zdjęcie producenta

GeForce RTX 4070 to GeForce RTX 4070. Producenci nie mają tutaj zbyt dużego pola do zwiększenia wydajności procesora graficznego, więc na samych wykresach różnica między poszczególnymi modelami jest w zasadzie symboliczna. Ta różnica wynika z dwóch rzeczy. Taktowania rdzenia w trybie Boost (ustawionego przez producenta karty graficznej) oraz… loterii krzemowej. Jeden rdzeń zamontowany w karcie X o tych samych parametrach może zachowywać się (być taktowany wyżej bądź niżej) inaczej niż ten zainstalowany na karcie Y i producent danego modelu ma z tym niewiele wspólnego, jeśli oba potrafią pracować w pełni swoich możliwości (tj. nie będą ograniczane przez kiepski układ chłodzenia).

Różnic należy doszukiwać się zatem wyłącznie w konstrukcji chłodzenia. Takowe w zależności od modelu mogą być naprawdę spore. Mniejsze chłodzenie to zazwyczaj tańszy zakup i gorsza ogólna jakość, na którą składają się kultura pracy, temperatura czy wydajność. Innymi słowy, w większości przypadków, taniej = gorzej.

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X to jednak idealny przykład na to, że powyższy fakt nie zawsze ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wyceniona na ok. 2899 zł jest jedną z najtańszych aktualnie dostępnych kart bazujących na tym GPU, ale jak zobaczycie na wykresach, w pełni może konkurować o miano najbardziej opłacalnej.

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X – specyfikacja:

Rdzeń: AD104

Architektura: Ada Lovelace

Proces technologiczny: TSMC 4N (5 nm)

Rozmiar rdzenia: 295 mm2

Liczba tranzystorów: 35,8 mld

SM: 46

Cache L2: 36 MB

SPU: 5888 CUDA

TMU: 184

ROP: 64

VRAM: 12 GB GDDR6X

Magistrala: 192-bit

Przepustowość pamięci: 504 GB/s

Zegar boost: 2490 MHz

TDP: 215 W

Zasilanie: 1x 8-pin

Cena: ok. 2899 zł

Budowa i jakość wykonania

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X mierzy ok. 310 mm i zajmuje w obudowie zaledwie dwa sloty. To prawdziwa gratka dla tych, którzy nie mają zbyt wiele miejsca na instalację GPU i tym bardziej dla tych, którzy mają zamiar zainstalować na płycie głównej dodatkowe urządzenie.

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X backplate © Zdjęcie producenta

Chłodzenie składa się z podzielonego na trzy części radiatora, połączonego trzema ciepłowodami. Za rozpraszanie ciepła odpowiadają trzy wentylatory o średnicy 92 mm, które oferują rzecz jasna pracę półpasywną. Całość utrzymana jest – jak zresztą widać na obrazkach – w ciemnej i stonowanej kolorystyce. Nie znajdziecie tu żadnych „gamingowych” wstawek czy podświetlenia RGB, aczkolwiek samo logo GeForce RTX jest podświetlane białą barwą.

Całość zmontowana została bardzo dobrze. Na tyle znalazła się dodatkowo płytka usztywniająca wykonana z aluminium. Na górze, w środkowej części chłodzenia, znalazło się gniazdo 8-pin, więc żadnych problemów z przewodem 12VHPWR tu nie uświadczycie, za co należy się zresztą KFA2 ogromna pochwała. Wiem bowiem, że zdecydowana większość nie posiada w swoim komputerze zasilacza z natywnym wsparciem dla tego kabla.

Jeśli chodzi zaś o złącza, tu jest już standardowo. Do dyspozycji otrzymacie pojedyncze HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a.

Metodologia

Testy karty graficznej KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X wykonane zostały z użyciem systemu operacyjnego Windows 11 64-bit 21H1 oraz sterowników GeForce Game Ready Driver 536.40. Podczas rozgrywki miernikiem klatek na sekundę był program Fraps w wersji 3.5.99.

Platforma testowa składała się z procesora Intel Core i9-13900K, płyty głównej MPG Z790 CARBON WIFI, pamięci RAM 2x 16 GB DDR5-6200 CL40 marki Patriot z serii Kingston FURY, dysku SSD 2 TB i zasilacza Gigabyte UD1000GM PG5. Całość umieszczono w obudowie Corsair iCUE 4000D RGB Airflow, a za chłodzenie procesora odpowiadał zestaw AiO Corsair iCUE H150i Elite Capellix.

Testy wydajnościowe

Wszystkie podane niżej wykresy bazują na grach wideo działających na maksymalnych ustawieniach graficznych z wyłączeniem ray tracingu i skalowania obrazu. Wydajność z aktywnym śledzeniem promieni i DLSS zostały zaprezentowane w kolejnej sekcji.

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Atomic Heart FHD © Materiał własny

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Atomic Heart QHD © Materiał własny

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X A Plague Tale:Requiem FHD © materiał własny

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X A Plague Tale:Requiem QHD © materiał własny

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Marvel's Spider-Mand Remastered FHD © materiał własny

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Marvel's Spider-Mand Remastered QHD © materiał własny

Ray tracing i DLSS

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Cyberpunk 2077 RT ON FHD © materiał własny

Testy wydajnościowe KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Cyberpunk 2077 DLSS FHD © materiał własny

Temperatura, kultura pracy i pobór prądu

Temperatura w pomieszczeniu podczas przeprowadzanych testów wahała się między 23 a 24 stopniami Celsjusza. Do pomiarów posłużyła aplikacja MSI Afterburner.

Decybelomierz Voltcraft SL-100, o zakresie pomiarowym 30-130 dBA i dokładności na poziomie 1,5 dBA, został użyty do zmierzenia poziomu głośności. Aby wykluczyć niechciane dźwięki otoczenia, pomiary przeprowadzano w nocy, przy tle wynoszącym 33,5 dBA.

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X temperatury © materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Kultura pracy © materiał własny

Do mierzenia poboru prądu wykorzystałem narzędzie NVIDIA PCAT. Mierzy ono pobór prądu wyłącznie jednego elementu komputera, a nie całego zestawu, więc zależność między wydajnością procesora i karty graficznej nie ma tu miejsca.

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X pobór prądu © materiał własny

Overclocking

Rzeczywiste taktowanie w grach KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X wyniosło ok. 2625-2685 MHz. Manualny overclocking pozwolił podbić tę wartość do ok. 2835 MHz, co wraz z przetaktowaniem pamięci VRAM do 1538 MHz (fabrycznie to 1313 MHz), zaoferowało wzrost wydajności w grach wideo na poziomie ok. 6%. Wynik mieści się zatem w dzisiejszej normie.

Podsumowanie

GeForce RTX 4070 to dobra karta do rozdzielczości Full HD i QHD. Sprawdzi się również w 4K, aczkolwiek tutaj już trzeba posiłkować się skalowaniem obrazu (na przykład DLSS) i można zapomnieć o czymś takim, jak ray tracing. W mniej wymagających grach zda egzamin, ale sami wiecie, do takiej liczby pikseli lepiej sięgnąć po coś wydajniejszego. Wszystko to zostało już powiedziane wielokrotnie przy okazji premiery tego układu w kwietniu i nie inaczej jest w wypadku testowanej dziś wersji.

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X wybija się przed szereg pod wieloma względami. Pomimo tego, że nie prezentuje najlepszej kultury pracy czy temperatur pod obciążeniem, rozwiązuje szereg mniej bądź bardziej uciążliwych problemów w innych rejonach.

KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X side © materiał producenta

Przede wszystkim cena. 2899 zł to nie jest dużo, jeśli pod uwagę wziąć wyłącznie model RTX 4070, a zatem już na starcie można śmiało stwierdzić, że karta ta jest po prostu opłacalna. Dorzucić do tego należy jednak jeszcze ogólne możliwości. Model ten zajmuje w obudowie zaledwie dwa sloty (nie żadne 2,5, 2,3 czy 2,9, ale po prostu 2), posiada jedno, uniwersalne i sprawdzone złącze 8-pin, pobiera względnie mało prądu i na dodatek nie hałasuje, jak inne „tanie” wersje tego samego GPU. 35,5 dB pod pełnym obciążeniem przy temperaturze rdzenia zaledwie 65 stopni Celsjusza to świetny wynik, jak na konstrukcję dwuslotową. Dlatego ze swojej strony mogę polecić ten model każdemu zainteresowanemu serią 4070.