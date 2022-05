Dinosaur Fossil Hunter - Symulator Paleontologa [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Dinosaur Fossil Hunter - Symulator Paleontologa [Recenzja] 15.05.2022 13:20

Ponad 3 miesiące temu, na łamach bloga opisywałem symulator modelarza, w którym mogliśmy popróbować swoich sił w wirtualnym składaniu i przygotowaniu figurek. Tym razem otrzymałem do recenzji kluczyk, uprawniający do zagrania w najnowszą produkcję polskiego studia Pyramid Games. Polski producent, znany m.in z rozbudowanych symulatorów budowy zamku czy zarządzania zakładem samochodowym, wydał grę, w której wcielimy się w zapalonego paleontologa. Tytułowy Dinosaur Fossil Hunter pozwoli nam od podstaw zrozumieć żmudny proces wydobycia i przygotowania odnalezionych szczątków, jak i pobawić się w menadżera muzeum, wystawiając je w specjalnych salach.

Produkcja ta jako jedna z wielu umożliwia graczom choćby cząstkową interakcję z zawodem paleontologa, przybliżając wszystkie jego cechy w dość dużym skrócie. Otrzymujemy więc grę będącą nie tylko prostym i w miarę intuicyjnym symulatorem tego zawodu, ale i produkcją umilającą nam czas prostymi mini-gierkami, wyzwaniami oraz możliwością zarządzania własną przestrzenią muzeum a'la budowanie w The Sims. Mimo iż gra nie oferuje fenomenalnej ścieżki dźwiękowej czy nowoczesnych refleksów wizualnych, to potrafi zaskoczyć kunsztem wykonania, szczegółowością oraz ilością drobnych mechanik, zbliżających nas coraz bliżej do celu zadania.

Gracz wciela się głównego bohatera, któremu towarzyszymy od samego początku życiowej drogi ku zastaniu paleontologiem. Odkrywamy pierwsze skamieliny, uczymy się składać zabawkowe modele, a nawet bierzemy udział w podstawowych mini-gierkach. Wraz z biegiem czasu, nasz bohater dorasta i postanawia zabrać się na poważnie za swoje zainteresowania. W tym celu twórcy rzucają gracza na głębokie wody, bogatych w skamieliny terenów wydobywczych. Pierwsze misje, w których przyjdzie nam uczestniczyć, są prowadzone w trybie zadań. Oznacza to, że przyjmują funkcję samouczka, prowadząc nas "za rączkę" ku danym punktom. Uczymy się tutaj nie tylko funkcji danego sprzętu, ale i kroków, które musimy wykonać.

Tak dostajemy się do początkowej lokacji, w której przyjdzie nam samodzielnie odkryć pierwszą skamielinę. Posiłkując się podręcznym tabletem oraz skrzynią narzędziową, rozpoczynamy poszukiwania miejsca odkrywkowego - za wygodny transport posłuży nam samochód terenowy. Po przybyciu na miejsce wykorzystujemy wrodzony dar przeszukiwania bądź korzystamy z zaawansowanych narzędzi na podczerwień. Po odnalezieniu szczątków, ostrożnie je wydobywamy i transportujemy do pracowni. W tym przypadku wszystkie te czynności są niezwykle uproszczone i poddane dużemu przyspieszeniu. Normalnie trwające wykopaliska są tu ukrócone do kilku minut zabawy.

W naszej pracowni przeprowadzamy badania nad skamielinami, oczyszczamy je z ziemi i skał, a następnie przygotowujemy do złożenia. Nieopodal warsztatu znajdziemy specjalny stojak, na którym układamy zebrane elementy szkieletu dinozaura, łączymy je ze sobą, aż powstanie kompletny szkielet. Gdy już to uczynimy, otrzymamy możliwość przewiezienia go muzeum, które zresztą możemy osobiście spersonalizować.

Gra zaprezentowana jest w widoku pierwszoosobowym, dając graczom wrażenie realnego uczestniczenia w grze i dokonywania interakcji. Gracz dokonuje wszystkich wyborów ręcznie. Od wykopalisk, po przygotowanie skamielin do oglądania a kończąc na zaprojektowaniu własnego muzeum. Najbardziej emocjonującą częścią rozgrywki jest tutaj na pewno przemierzanie terenów, posiłkowanie się znacznikami i poszukiwanie miejsca na wykopaliska. W rzucie pierwszoosobowym (FPP) korzystamy z wielu podręcznych narzędzi wydobywczych, oddzielając skałę od skamielin, a także oczyszczając pozostałości po dinozaurach z piachu i naleciałości ziemi. Sam interfejs przypomina nieco gry survivalowe, ale jest za to przejrzysty i prosty w zarządzaniu.

Na gracza czeka bardzo wiele mini-gierek oraz trybów zadaniowych, które swoje cele zamieszczają w lewym, dolnym rogu ekranu. Tuż nad nimi w górnym, prawym rogu ekranu, znajdziemy ciągle pojawiający się samouczek ze skrótami, by na spokojnie nauczyć się systemu sterowania. Wraz z popychaniem kampanii fabularnej do przodu, otrzymujemy dostęp do coraz wymagających scenariuszy, bardziej zaawansowanego sprzętu i trudniejszych zadań. Z misji na misję poszerzamy swoje umiejętności, jak i wiedzę na temat paleontologii, historii dinozaurów.

Twórcy dość dogłębnie przeanalizowali stanowiska archeologiczne, starając się jak najpełniej przedstawić je w swojej grze. Nie odbyło się bez zgrzytów, gdyż dla przykładu rozpoczynamy swoją przygodę wraz z pełnym dostępem do wszystkich niezbędnych narzędzi. Oznacza to brak jakichkolwiek zakupów czy kombinowania z osprzętem i odblokowywania kolejnych elementów interfejsu. Z drugiej strony uproszczony dostęp do wyposażenia, pozwala nam relaksować się odkrywką bez zbędnego denerwowania się czy zastanawiania się nad istotą problemu. W każdej chwili możemy skorzystać z pomocy i w prosty sposób poradzić sobie z problemem.

W kwestii mechaniki i gameplayu zostało już wiele dopowiedziane. Największą bolączką gry jest niestety stary interfejs i nie do końca dopracowana otoczka wizualna. Reprezentuje ona bowiem poziom gier sprzed 2013 roku, kiedy to kanciasta grafika lub niedobór elementów zastępczych, zdobiło wiele nowych gier. Na szczęście elementy dekoracyjne czy drobne przedmioty poboczne nie mają tu tak dużego znaczenia, gdyż bardzo szybko zapominamy o dość prostej grafice, zagłębiając się w rozgrywkę i zaprezentowaną mechanikę. Produkcja bardzo szybko wciąga a wraz z nowymi zadaniami, narasta poziom trudności.

Moim zdaniem gra komputerowa Dinosaur Fossil Hunter to bardzo ciekawa i w miarę dopracowana produkcja, która cierpi niestety na syndrom powtarzalności. Drobne błędy w interfejsie nie przeszkadzają w gameplayu a zróżnicowanie elementów składowych, takich jak mini-gierki, zadania czy wyzwania, wzbogacają produkcję o dodatkowe czynności. Gra miała swoją światową premierę 4 maja tego roku, a już doczekała się czterech ważnych aktualizacji. Twórcy bardzo ciężko pracują, by dostarczyć dopracowany kontent, jak i nowe możliwości. Gra wydana została na komputery osobiste PC z systemem Windows i jak na razie dostępna jest tylko w usłudze Steam. Aktualnie trwa tam -10% zniżka na grę.

* - klucz recenzencki otrzymałem od Better Gaming Agency. Dzięki za wsparcie!