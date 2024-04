@lordjahu Pojemnościowy mikrofon z technologią LIGHTSYNC. Logitech Yeti Orb [Recenzja] Pojemnościowy mikrofon z technologią LIGHTSYNC. Logitech Yeti Orb [Recenzja]

24.04.2024 00:32, aktualizacja: 24.04.2024 07:41 Udostępnij

Końcówka kwietnia to dla mnie wzmożony okres testów i recenzji sprzętów nadsyłanych przez producentów i agencje public relations. W okresie tym muszę jednak ostrożnie dobierać wolny czas pod recenzje, gdyż gna mnie również w kierunku nagrań filmowych, także w celach recenzenckich, ale na nieco innym poziomie. Wspólnym mianownikiem obu rodzajów recenzji jest niewątpliwie obraz, jak i dźwięk ... i właśnie o tym drugim dzisiaj sobie porozmawiamy.

Zapewne większość użytkowników komputera wie, jak ważna jest dobra jakość dźwięku podczas telekonferencji lub komunikacji między graczami w rozgrywkach sieciowych. Do zwykłych rozmów wykorzystujemy zazwyczaj wbudowane mikrofony lub korzystamy z rozwiązań zewnętrznych. Bardzo dużą popularnością cieszą się headsety, słuchawki wyposażone w mikrofon, ale duży odsetek twórców jak i streamujących graczy zaczyna się od tego rodzaju schematów odcinać, stawiając oddzielnie na mikrofon i słuchawki. W dzisiejszej recenzji chciałbym wam zaprezentować nowy mikrofon pojemnościowy marki Logitech G, który ma sprawdzić się w wideokonferencjach, ale i w grach komputerowych.

Skromnie i na bogato

Mikrofon Logitech Yeti Orb otrzymujemy w prostym, kartonowym opakowaniu, w którym poza tytułowym bohaterem wpisu znajdziemy nóżkę statywową, kabel zasilająco-przesyłowy oraz kartę gwarancyjną. Producent wyraźnie zminimalizował ilość akcesorium w zestawie, jednocześnie wyposażając go w najpotrzebniejsze przedmioty. Tym samym zyskujemy tylko najważniejsze elementy zestawu, potrzebne do uruchomienia mikrofonu.

Pod względem konstrukcji mikrofon został schowany w okrągłej bryle, przypominającej kształtem piłkę do tenisa ziemnego. Kulę tą możemy z łatwością zmieścić w dłoni. Przez środek konstrukcji przechodzi obręcz wykonana z tworzywa sztucznego bardzo dobrej jakości, o szorstkim wykończeniu, odpornym na zbieranie tłustych plam i przebarwień. W górnej części obręczy znajduje się logo producenta oraz lekko wygięta część obręczy, pod którą znajduje się wielokolorowy panel RGB, służący do powiadomienia użytkownika o stanie urządzenia. W dolnej części natomiast znajdują się dwa gwinty statywowe ¼"‑20, umożliwiające podłączenie statywu stałego, bądź mobilnego.

Na frontowej części mikrofonu producent zastosował materiałową siateczkę, chroniącą wewnętrzny mikrofon pojemnościowy z kardioidalną charakterystyką kierunkową. Z drugiej strony znajduje się port zasilająco-przesyłowy USB-C. Producent wyposażył mikrofon w plastikowo-aluminiowy stojak, umożliwiający postawienie mikrofonu na biurku. Podpórka ta umożliwia zamontowanie mikrofonu na wprost użytkownika, lub pod pewnym kątem, wykorzystując drugi wolny gwint statywowy. Po dokręceniu mikrofonu do głowicy statywowej możemy nim obracać w poziomie, gdyż dołączony do zestawu statyw, posiada obrotową nóżkę.

Specyfikacja techniczna

Typ pojemnościowy Biegunowość kardioidalny Próbkowanie 24 bity / 48 kHz Pasmo przenoszenia 70Hz-20KHz Stosunek sygnału do szumu 72 dB Złącze USB-C Podświetlenie RGB z LIGHTSYNC Kompatybilność Mac

Windows Montaż uchwyt gwintowany ¼"-20 Wymiary 115 x x 115 x 196 mm Waga 230 g

Łączność a oprogramowanie

Mikrofon posiada wbudowane sterowniki plug&play, umożliwiające natychmiastową pracę urządzenia, po podłączeniu do źródła. Natywnie jest to port USB‑A, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z własnego okablowania, np. USB‑C na USB‑C. Mikrofon po podłączeniu do portu USB 1.1 (lub nowszym) umożliwia natychmiastową pracę z systemem operacyjnym Mac lub Windows. Oczywiście dużo większe możliwości uzyskamy, instalując dedykowane oprogramowanie Logitech G HUB.

Przy pierwszym uruchomieniu, program poinformuje nas o dostępnej aktualizacji oprogramowania układowego, którą powinniśmy zainstalować. Po wykonaniu tej czynności możemy przystąpić do personalizacji i ustawień mikrofonu. Menu aplikacji zostało podzielone na trzy segmenty. W pierwszym z nich otrzymujemy dostęp do ustawień mikrofonu. Możemy tutaj wykorzystać technologię Blue Voice, odblokowując jednocześnie dużą ilość suwaków, modyfikując wzmocnienie, czyszczenie sygnału, czy korektor głosowy. Możemy także skorzystać z gotowych efektów modyfikujących nasz głos.

Druga zakładka posiada efekty dźwiękowe, które możemy wykorzystać podczas konferencji dźwiękowej lub streamingu na żywo. Ostatnia zakładka umożliwia wygodne sterowanie podświetleniem logo producenta, informując użytkownika o stanie urządzenia. Z poziomu aplikacji wybierzemy tryb animacji oraz kolor, z pełnej palety RGB. Możemy tutaj określić kolor podświetlenia podczas czuwania oraz pracy.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by takowe podświetlenie wyłączyć.

Dobra jakość audio

Logitech G Yeti Orb to wysokiej klasy mikrofon pojemnościowy z kardioidalną charakterystyką kierunkową, umożliwiający bardzo dobrą rejestrację głosu użytkownika, redukując tym samym pozostałe dźwięki otoczenia lub hałas. Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie podczas wideo-rozmów, chociaż jego nadrzędnym zastosowaniem jest gaming. Nasz głos ma być dobrze zrozumiany podczas dynamicznej wymiany ognia w rozgrywkach wieloosobowych jak i w grach taktycznych.

Podczas testów wielokrotnie wykorzystywałem go do komunikacji w strzelankach wieloosobowych pokroju CS:GO 2 czy Battlefield 2042. Rozmówcy słyszeli moje komendy bardzo dobrze, były czytelne i zrozumiałe. Dużą rolę odegrała tutaj technologia Blue Voice, poprzez spersonalizowanie mikrofonu pod profile gier. Samodzielnie spersonalizowałem poniektóre profile, a w innych przypadkach posiłkowałem się gotowymi schematami, opracowanymi przez czynną społeczność. Jakość dźwięku mikrofonu oceniam na bardzo dobrą.

Dobrze wyceniony maluch

Mikrofon pojemnościowy Logitech Yeti Orb to bardzo dobrze przemyślana konstrukcja, wyposażona w szereg przydatnej technologii. Urządzenie pomimo futurystycznej budowy, cechuje się świetnym odwzorowaniem głosu użytkownika, a dzięki sporej ilości funkcji Blue Voice, każdy może w sposób łatwy i przystępny, skonfigurować mikrofon pod swoje preferencje. Urządzenie zostało również sensownie wycenione, gdyż jego cena rynkowa plasuje się na poziomie ~309 zł. Mikrofon dostępny jest w kolorze czarnym lub białym.