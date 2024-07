@lordjahu Komfortowe słuchawki dla graczy ceniących wygodę. Genesis Toron 531 [Recenzja] Komfortowe słuchawki dla graczy ceniących wygodę. Genesis Toron 531 [Recenzja]

16.07.2024 09:56, aktual.: 16.07.2024 14:53 UDOSTĘPNIJ

Niedawno polska marka urządzeń dla graczy wzbogaciła się o przewodowy zestaw słuchawkowy. Genesis Toron 531 poza zastosowaniem wysokiej klasy materiałów, może pochwalić się przyjazną konstrukcją, wygodnymi nausznikami oraz opcjonalnym mikrofonem, bez nachalnego podświetlenia rozpoznawalnego dla dzisiejszych graczy komputerowych.

Skromnie, ale w wysokiej jakości

Bardzo się cieszę, że producent tym razem zrezygnował z nachalnego w wielu przypadkach podświetlenia krawędziowego LED RGB w swoich urządzeniach audio, tym bardziej, że nie każdy jest z takiego dodatku zadowolony. Osobiście należę do graczy przekładających jakość wykonania i zastosowane funkcje nad kolorowe dodatki. W tym przypadku otrzymujemy bardzo dobrze spasowane słuchawki wokółuszne.

Słuchawki spoczywają w sztywnym kartoniku, zabezpieczającym elementy konstrukcyjne w transporcie. Ten, został dodatkowo zabezpieczony kartonową wkładką z informacjami od producenta. Zestaw, który otrzymujemy, zaliczmy do skromnych. Poza samymi słuchawkami znajdziemy tutaj także kabel jack 3,5 mm do łączności z komputerem, oraz rozdzielacz minijack do zestawów z dwoma portami jack - odpowiadającymi na słuchawki i mikrofon. Zestaw dopełnia prosta i czytelna instrukcja obsługi.

Pod względem budowy, mamy do czynienia z klasyczną konstrukcją nauszną. Pomimo dość oklepanej konstrukcji, Genesis Toron 531 wypada całkiem nieźle na tle konkurencji w tej półce cenowej. Zastosowano tu bowiem elastyczny pałąk wykonany ze szczotkowanego aluminium, który od wewnętrznej części został zabezpieczony pianką zapamiętującą kształt i pokryty przyjemną dla ciała, skórą ekologiczną. Na zewnętrznej stronie pałąka znajduje się logo producenta.

Od wewnętrznej strony pałąka, tuż przy mocowaniu nauszników, znajduje się system wysuwający. Możemy za jego pomocą rozszerzyć odległość między nausznikami, wpływając na rozstaw, ale i wygodę pracy ze słuchawkami. Dzięki temu możemy je dostosować do użytku przez osobę młodszą lub dorosłą. Z każdej strony pałąk możemy wysunąć o dodatkowe 2,5 cm.

Gdy już przy nausznikach jesteśmy, trzeba wspomnieć o ich jakości wykonania. Muszle zostały wykonane z wysokiej jakości polerowanego plastiku. Nie uświadczymy na nich żadnych elementów podświetlanych. Muszle pozbawione są również przycisków i suwaków funkcyjnych, oddając sterowność pod władanie pilota sterującego, znajdującego się na okablowaniu. Na lewej słuchawce znajdziemy jedynie port przesyłowy jack 3,5 mm oraz port wejściowy na opcjonalny mikrofon.

W słuchawkach znajdują się 50 mm przetworniki o dobrych parametrach dźwiękowych, odtwarzające dźwięki w systemie Stereo 2.0. Nie uświadczymy tutaj żadnej wirtualizacji przestrzennej czy możliwości uruchomienia takowej funkcji, gdyż model ten nie posiada żadnej dedykowanej aplikacji. Należy wspomnieć o zamkniętej konstrukcji wokółusznej, świetnie izolującej od zewnętrznego hałasu. Zastosowany materiał piankowy bardzo dobrze radzi sobie z tłumieniem elementów zewnętrznych oraz wyśmienicie sprawdza się podczas wentylacji uszu przy dłuższym użytkowaniu. Biorąc pod uwagę pogodę za oknem, obudowy materiałowe o wiele lepiej wpływają na ergonomię pracy w upał, aniżeli zabudowane elementy skórzane.

Słuchawki dzięki swojej uniwersalnością są kompatybilne nie tylko z komputerami osobistymi PC, ale również z wieloma konsolami i systemami mobilnymi. W przypadku gdy potrzebujemy rozdzielić dźwięk osobno na słuchawki i mikrofon, możemy skorzystać z dedykowanej przejściówki. Gdy natomiast wystarczy nam klasyczne połączenie, kabel jack-jack o długości 100 cm, będzie idealnym rozwiązaniem.

Specyfikacja techniczna

Łączność przewodowa Typ słuchawek wokółuszne zamknięte System audio Stereo 2.0 Redukcja szumów pasywna Impedancja 32 Ohm Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20000 Hz Moc wejściowa 20 mW Dynamika głośników 100 dB Średnica membrany 50 mm Czułość mikrofonu -42 dB Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10000 Hz Kompatybilność Android,

Asus Rog Ally,

Microsoft XBOX One,

Microsoft XBOX One S,

Microsoft XBOX One X,

Microsoft XBOX Series S,

Microsoft XBOX Series X,

PC,

Sony PlayStation 3,

Sony PlayStation 4,

Sony PlayStation 5,

Steam Deck Oprogramowanie brak Waga 240 g

Testy praktyczne

Przede wszystkim należy napisać, że słuchawki są bardzo wygodne. Zastosowanie giętkiego pałąka oraz wysokiej jakości elementów konstrukcyjnych, czyni ten sprzęt bardzo wygodnym, ale i świetnie spasowanym. Co prawda, nie jest to model, który jest łatwy w transporcie i jest podatny do składania, ale miękkie poduszeczki na nausznikach, pozwalają wygodnie przenosić je na szyi. W przypadku mocowania ich na głowie użytkownika, w przypadku osoby dorosłej trzeba po obu stronach wysunąć je o około 1,5‑2 cm (limit to 2,5 cm). Słuchawki są bardzo lekkie i wygodne, a materiałowe nauszniki, świetnie odprowadzają ciepło i wentylują ucho.

W modelu tym zastosowano dynamiczne przetworniki 50 mm, które bardzo pozytywnie wpływają na jakość dźwięku. Słuchawki umożliwiają uzyskanie bardziej detalicznego i zrównoważonego brzmienia, pozbawionego przesadnego basu. Otrzymujemy tutaj wierniejsze odwzorowanie przestrzeni, szczegóły i dynamikę. Całościowo słuchawki świetnie wypadają podczas słuchania muzyki, podcastów audio czy filmów. Oczywiście ich głównym żywiołem są gry komputerowe, w których spisują się bardzo dobrze. Przy strzelankach wieloosobowych, wymagających od gracza niebywałego refleksu, pozwalają w miarę dobrze określić kierunek kroków przeciwnika, choć wciąż należy wspomnieć, że korzystają z klasycznego systemu Stereo 2.0. Niemniej warto zauważyć, że świetnie spisują się podczas odsłuchu dźwiękowego, podczas montażu filmów.

Opcjonalny, dopinany mikrofon oferuje raczej średnią półkę jakościową. Nie powinniśmy oczekiwać od niego bardzo wysokiej jakości rejestrowania dźwięku, raczej nastawmy się na zrównoważone parametry. Pasmo przenoszenia mikrofonu pozwala na dobrą, akceptowalną komunikację w grach komputerowych, ale i sprawne poruszanie się po wideokonferencjach. Inni użytkownicy słyszą nas bardzo dobrze, a i my jesteśmy wyraźni, choć nieco za bardzo nabasowani. Sterowanie za pomocą wysepki sterującej, pozwala wyciszyć mikrofon, ale i sterować jego głośnością jak i natężeniem głośności słuchawek.

Podsumowanie

Słuchawki Genesis Toron 531 to bardzo dobry wybór dla osób poszukujących klasycznego systemu Stereo 2.0 do podstawowej pracy, tudzież rozrywki. Urządzenie działa w charakterze przewodowym, będąc kompatybilnym z wieloma urządzeniami pokroju komputerów osobistych, konsol zewnętrznych jak i dodatkowych urządzeń, posiadających aktywne złącze jack. Wysokiej jakości konstrukcja jest podatna na wyginanie, ale jest jednocześnie bardzo wytrzymała.

Patrząc także przez pryzmat ceny, ta stawia słuchawki w bardzo dobrym świetle. Producent wycenił je na około ~199 zł, ale już można zauważyć przeceny w kilku sklepach z elektroniką. Warto więc być czujnym, jeśli akurat te słuchawki wpadły nam w oko.