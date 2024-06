@lordjahu Minimalistyczny mikrofon dynamiczny do 300 zł. Genesis Radium 350D [Recenzja] Minimalistyczny mikrofon dynamiczny do 300 zł. Genesis Radium 350D [Recenzja]

18.06.2024 12:13, aktual.: 18.06.2024 22:38 UDOSTĘPNIJ

Tematyki mikrofonowej ciąg dalszy. Dzisiejszym urządzeniem, jakie przyszło mi testować, jest mikrofon kardioidalny Genesis Radium 350D. Jest to unowocześniona wersja ciepło przyjętego modelu Radium 300 XLR. Producent zdecydował się zastosować bardziej przystępne rozwiązanie łączności przewodowej, zamieniając wejście XLR na port USB-C. Dzięki temu użytkownik może zdecydować, w jaki sposób podłączy się z mikrofonem. Mimo iż Radium 350D ustępuje młodszemu modelowi pod względem akcesoriów dołączonych do zestawu, może pochwalić się nieco lepszą specyfikację techniczną.

Skromny zestaw startowy

Mikrofon otrzymujemy w podłużnym, kartonowym opakowaniu, owiniętym dodatkową przekładką, na której producent zaprezentował swoje urządzenie. Znajdziemy tutaj także specyfikację techniczną, przeczytamy o najważniejszych funkcjach mikrofonu oraz poznamy specyfikę działania. Względem poprzedniego modelu, producent przyciął nieco koszty, całkowicie rezygnując z ramienia biurkowego. W zestawie znajdziemy za to metalową podpórkę wraz z uchwytem mocującym na mikrofon oraz specjalną przedłużkę, dzięki której minimalnie podwyższymy mikrofon.

Uchwyt mocujący jak i przedłużkę mocujemy na metalowej podstawce wyposażonej w gwint statywowy 5/8. Jeżeli posiadamy w domu ramię biurkowe do mikrofonu posiadające właśnie takie mocowanie, możemy przytwierdzić je bezpośrednio do metalowego mocowania na mikrofon. Niemniej jednak zastosowane w urządzeniu mocowanie, umożliwia obrót mikrofonu w pionie. Użytkownik może wygodnie regulować kąt / przechył mikrofonu, ustawiając go do własnych potrzeb.

Pod względem konstrukcyjnym, Genesis Radium 350D niewiele różni się od konstrukcji tego typu. Posiada on port łącznościowy USB‑C a na jednym z boków pokrętło, służące do regulacji wzmocnienia nagrania. Pokrętło to pełni również funkcję wyciszania mikrofonu, gdy je wciśniemy. Dioda informacyjna nad pokrętłem zmienia kolor względem mikrofonu w trybie nasłuchowym lub gdy jest wyciszony.

Wewnątrz górnej kapsuły, znajduje się filtr piankowy. Uniemożliwia on przedostawanie się do nagrań przesterów lub skoków głoskowych podczas transmisji dźwięku. Mikrofon umożliwia zapis dźwięku w rozdzielczości 24‑bitów o częstotliwości próbkowania 192 kHz. Pasmo przenoszenia wynosi tutaj od 60 Hz do aż 14 000 Hz. Mikrofon dobrze radzi sobie z wycinaniem tła podczas nagrywania głosu użytkownika.

Instalacja mikrofonu z pałąkiem jest prosta i bardzo intuicyjna. Podobnie jest z podłączeniem do komputera. Urządzenie nie posiada dedykowanego oprogramowania do zarządzania, ale ma wbudowane sterowniki plug&play, umożliwiające natychmiastową pracę. Mikrofon posiada port USB‑C, więc umożliwia łatwą i szybką instalację z nowymi urządzeniami wyposażonymi w port USB‑C, ale i USB‑A. Dołączony do zestawu kabel USB‑C na USB‑A, posiada wbudowany adapter rozszerzający USB‑A na USB‑C w razie potrzeby.

Specyfikacja techniczna

Typ mikrofonu dynamiczny Charakterystyka mikrofonu kardioidalny Odbiór dźwięku jednokierunkowy Czułość mikrofonu -48 dB Pasmo przenoszenia 60 - 14000 Hz Częstotliwość próbkowania 192kHz/24-bit Mocowanie gwint statywowy 5/8" Kompatybilność Mac OS

PC Złącza USB 2.0 Typ-A, USB 3.0 Typ-C Wymiary 85 x 85 x 200 mm Waga 639 g

Podłączenie i jakość dźwięku

Po podłączeniu mikrofonu do komputera, dzięki wbudowanym sterownikom plug&play, możliwe jest natychmiastowe użytkowanie urządzenia. Producent i tym razem nie pokusił się o spersonalizowane urządzenie do swoich produktów, więc musimy skorzystać z programów firm trzecich. W systemie Windows jedynie otrzymamy informację o zainstalowanym urządzeniu zewnętrznym.

Pod względem jakości, jaką oferuje mikrofon Radium 350D, jest nieźle. Mikrofon bardzo dobrze radzi sobie ze zbieraniem tonów wysokich oraz niskich, zapisując materiał w rozdzielczości 24‑bitowej, która umożliwia wygodną obróbkę dźwiękową. Mikrofon ten jest przeznaczony do działań półprofesjonalnych. Producent nie zaznacza tego wprost, ale w tej półce cenowej nie ma co spodziewać się cudów. Zresztą posłuchajcie sami:

Nagrania dźwiękowe z tego mikrofonu wypadają ciepło, a dzięki stosownej obróbce w programach dźwiękowych pokroju Audacity jesteśmy w stanie wydobyć z niego więcej możliwości. Podczas testów służył mi on jako zaplecze zapasowe podczas nagrywek w terenie i jako nieodłączny towarzysz wywiadowy. Szkoda, że producent nie zaznaczył, że dzięki podłączeniu USB‑C - USB‑C, możemy także korzystać z mikrofonu, podczas wywiadów w terenie (po kablu) korzystając np. ze smartfona posiadającego stosowne złącze.

Podsumowanie

Mikrofon kardioidalny Genesis Radium 350D może pochwalić się dobrym stosunkiem ceny do jakości i możliwości. Urządzenie nie posiada co prawda tak rozbudowanego zaplecza jak jego młodszy odpowiednik, ale może pochwalić się nieco bardziej rozszerzonymi funkcjami. Producent na rzecz wbudowanego w korpus pop‑filtra, nie dorzucił do zestawu żadnych gąbczastych dodatków, zwiększając przy okazji kwestie estetyczne.

Urządzenie zostało wycenione na ~299 zł, co w moim odczuciu jest kwotą niezłą i w pełni uzasadnioną. Mikrofon ten dobrze sprawdzi się w domowym zaciszu, nawet gdy nie dysponujemy warunkami studyjnymi.