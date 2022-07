Ugreen Magnetic Wireless Charger: tania alternatywa MagSafe [Recenzja] › @lordjahu › Ugreen Magnetic Wireless Charger: tania alternatywa MagSafe [Recenzja] 12.07.2022 20:39

Na początku roku opisywałem na blogu ładowarkę bezprzewodową marki Samsung, Wireless Charger Duo, za której pomocą naładujemy jednocześnie telefon i zegarek. Dziś chciałbym poświęcić chwilkę czasu i przybliżyć wam nieco ładowarkę bezprzewodową marki Ugreen: Magnetic Wireless Charger o mocy 15W.

Wyposażenie zestawu

Urządzenie otrzymujemy zapakowane w cienki kartonik opisany podstawową specyfikacją techniczną i najistotniejszymi funkcjami. Wewnątrz pudełka znajdziemy ładowarkę bezprzewodową z zainstalowanym na stałe kablem zasilającym USB-C. Kabel ten ma długość 1,5-metra i został pokryty materiałem. Poza ładowarką w zestawie znajdziemy również instrukcję obsługi oraz poradnik użytkowania.

Ładowarka została wykonana z aluminium wysokiej jakości oraz tworzywa sztucznego. Na zewnętrznej części ładowarki znajduje się nadruk z nazwą producenta a po stronie ładującej slogan reklamowy "MORE FOR YOU". Pastylka ładowarki ma średnicę 5,9 cm i grubość 5 mm. Producent zastosował w obudowie magnes, umożliwiający szczelne podłączenie do telefonu celem naładowania. By móc z tej technologii skorzystać, telefon musi posiadać metalową obudowę - w tym momencie dochodzimy do najważniejszej kwestii tego urządzenia - kompatybilności.

Na kartonowym opakowaniu ładowarki znajdziemy adnotację, o rekomendowanych urządzeniach, kompatybilnych z tą ładowarką. Urządzeniami tymi są produkty Apple, a konkretnie iPhony wyposażone w specjalne etui MagSafe. Ładowarka ta ma być o wiele tańszą alternatywą oryginalnej ładowarki bezprzewodowej marki Apple. Można więc podsumować, iż Ugreen Magnetic Wireless Charger to ładowarka kompatybilna z urządzeniami linii iPhone.

Specyfikacja techniczna

Typ bezprzewodowa ładowarka magnetyczna Interfejs USB-C Moc do 15W Zasilanie 5V = 2A

9.0V = 2A

12V = 2A Średnica ładowarki 5,9 cm Grubość ładowarki 5 mm Waga ładowarki z kablem 66 g

Alternatywa dla MagSafe

Porównując ceny urządzeń po przeliczeniu na polskie złotówki to za oryginalny produkt Apple, zapłacimy dokładnie 199 zł (apple.com/pl), przy czym cena znacznie tańszego zamiennika marki Ugreen wynosi na dzień dzisiejszy ~119,95 zł (hurtel.com) lub ~185 zł (Aliexpres).

* - Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)