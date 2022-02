Odkąd przesiadłem się prywatnie z OnePlus 9 Pro na Samsung Galaxy S21 FE wraz ze smart-zegarkiem Galaxy Watch 4 44mm (SM-R870) zauważyłem, że będę potrzebować nieco bardziej wygodnego systemu ładowania wbudowanych akumulatorów. Obecny telefon nie posiadał w zestawie akcesoria w postaci ładowarki sieciowej, więc musiałem takową dokupić - oryginalną o mocy 25W. Na szczęście wraz z zegarkiem mogłem liczyć na dedykowaną ładowarkę na USB. Szybko jednak doszedłem do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z podwójnej ładowarki (wygoda) i idąc tym śladem, zdecydowałem się na rozwiązanie bezprzewodowe. Wybór padł na Wireless Charger Duo (EP-P4300).

Mogłem co prawda załatwić sobie podwójne rozgałęzienie do szybkiej ładowarki sieciowej, ale zależało mi przede wszystkim na wygodzie użytkowania w miejscu pracy. Na moim przykładzie - większość czasu spędzam przed monitorem (montaż filmowy, grafika), a od czasu do czasu wychodzę w teren coś nagrać z ziemi bądź z powietrza (dron). Najwygodniejszą opcją będzie więc położenie telefonu na biurku, ew. w towarzystwie zegarka a w razie potrzeby szybkie zabranie sprzętów w teren. A więc ... voilà, ładowarka bezprzewodowa Samsunga i jej możliwości :)

Skromnie, lecz konkretnie

Urządzenie otrzymujemy w prostokątnym kartoniku, skrzętnie opisanym najważniejszymi funkcjami, specyfikacją zasilania wraz z pełną listą kompatybilnych modeli producenta. Ładowarka ta jest kompatybilna ze smartfonami linii Galaxy, słuchawkami Buds, a także ich wariantem od Apple. Nie mogło zabraknąć także linii inteligentnych zegarków Galaxy Watch.

Ładowarka bezprzewodowa jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych - białej oraz czarnej. Zdecydowałem się na kolor czarny, choć nie ukrywam, że najbardziej brakuje mi odcienia zielonego / oliwkowego, gdyż nowy telefon i zegarek zakupiłem w takich właśnie kolorach. To mój nowy, ulubiony kolor! Urządzenie zostało odpowiednio zapakowane i zabezpieczone w plastikowej szufladce, by przetrwało trudy transportowe. Pod nim znajdziemy oryginalny, dedykowany kabel zasilający USB na USB-C oraz ładowarkę sieciową o mocy do 15W, jeśli dane urządzenie posiadać stosowną funkcję do jej obsługi.

Sama ładowarka została wykonana z tworzywa sztucznego wysokiej jakości który podobnie jak zdecydowana większość urządzeń pokrytych plastikiem ma tendencje do zbierania tłustych plam i odcisków palców. Podstawka ładująca ma kształt mydelniczki, zwężającej się ku spodowi. Jej wymiary to 150 x 15,6 x 86 mm a waga całkowita nie przekracza 125 g. Urządzenie posiada dwa wgłębienia, umożliwiające jednoczesne podładowanie inteligentnego zegarka, telefonu lub słuchawek bezprzewodowych. Specjalne wgłębienia umożliwiają wygodne rozmieszczenie ich na podstawce, uniemożliwiając ich przemieszczenie. W szczególności wgłębienie na zegarek posiada magnezowe mocowanie, trzymając zegarek w ryzach ... przynajmniej do pewnego nachylenia.

Na froncie podstawki znajdują się znaczki informujące użytkownika o przeznaczeniu ładowania danej części podstawki. Pomiędzy nimi, bliżej przełamania dwóch stron, znajdują się dwie lampki LED, pulsujące naprzemiennie na czerwono i zielono. - ilustrują one status ładowania urządzenia. Można sterować ich jasnością lub przyciemnić według harmonogramu np. w nocy.

Z tyłu urządzenia znajduje się wejście na kabel zasilający USB-C. W zestawie znajduje się 1,5-metrowy kabelek USB na USB-C oraz dedykowana ładowarka sieciowa. Spód mydelniczki posiada dwa równoległe, gumowe paski, uniemożliwiające przesuwanie się ładowarki na powierzchniach płaskich.

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 9 W Prąd wejściowy 1,67 A Interfejs USB-C Szybkie ładowanie Samsung Galaxy,

Apple iPhone,

Qi (Galaxy Buds),

Galaxy Watch, Zestaw dodatkowy Wireless Charger,

Travle Adapter,

USB A to C,

Quick Start Guide, Kompatybilne urządzenia S21, S21+, S21 ultra, Note20, Note20 ultra, S20, S20+, S20 ultra, Z Fold2, Z Flip, Note 10+, Note 10, S10e, S10, S10+, S10 5G, Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge+ & Apple iPhone 11 pro, 11, SE, XS Max, XS, XR, 8, 8 Plus / Qi compatible with Galaxy S6, S6 Edge and Qi certified devices (Galaxy Buds live, Buds+) / Galaxy Watch3, Watch Active2, Watch Active Wymiary 150 x 15,6 x 86 mm Waga 125 g

Szybkie ładowanie w praktyce

Jak można się spodziewać, ładowarka sieciowa bez problemu obsłuży także modele nieuwzględnione w tabeli urządzenia. Bez problemów naładuje choćby OnePlus 9 Pro, Pixel 6 czy Galaxy S21 FE. W przypadku zwykłego ładowania ogniwo 4500 mAh naładujemy od 5 do 100% w około 4 godziny. Uruchamiając w telefonie funkcję szybkiego ładowania bezprzewodowego (S21 FE), czas ten skróci się o połowę. W przypadku moich urządzeń sprawa wygląda tak:

Zwykłe ładowanie Szybkie ładowanie Samsung Galaxy S21 FE 4 godziny 20 minut 2 godziny 20 minut Galaxy Watch 4 (SM-R870) 3 godziny 10 minut -

Ładowarka sieciowa nie ma żadnych problemów z poprawnym dostarczaniem energii w przypadku dedykowanych etui o grubości do 3mm. Przy Galaxy S21 FE korzystam z dedykowanego etui Silicone Cover i nie ma znaczenia czy jest nałożone, czy nie - ładuje z najwyższą mocą. Podobnie w przypadku etui marki Spigen - jest dobrze.

Wcześniej wspomniałem o możliwej do ustawienia funkcji harmonogramu szybkiego ładowania. Domyślnie kładąc urządzenie na ładowarce, dioda informacyjna LED będzie świecić najjaśniejszym światłem, szczególnie gdy uruchomimy w telefonie szybkie ładowanie bezprzewodowe. Można tą funkcję specjalnie zmodyfikować - przynajmniej w Galaktykach Samsunga - wchodząc w zaawansowane funkcje ładowania bezprzewodowego. Niegdyś wystarczyło tam nanieść ramy czasowe i wybrać akcję, z jaką się powiążą. Tym razem pałeczkę przejął niekochany Bixby Routines, wprowadzając zamieszanie w postaci dodawania procedur pracy.

I tak należy skorzystać z funkcji Bixby Routines, dodać nową procedurę, ustawić przedział czasu, jaki nas interesuje (Jeśli) i określić funkcję jaką ma obsługiwać (Wtedy), w tym wypadku - Szybkie Ładowanie Bezprzewodowe: Wyłączone. W ten sposób w wybranym przez nas okresie szybkie ładowanie bezprzewodowe będzie wyłączone, a dioda LED świecić z połową mocy.

Podsumowanie

Uważam, że wybranie podwójnej ładowarki bezprzewodowej Samsung Wireless Charger Duo było dobrym pomysłem. Urządzenie ładuje wystarczająco szybko i się znacznie nie przegrzewa. W około 2 godziny podładuję swoje urządzenia ubieralne lub smartfon, bez obawy, że się mocno przegrzeje - mam pewność, że wyjdę w teren mając zapas energii w urządzeniach. Cena za taką ładowarkę również nie wydaje się znacznie przesadzona. Urządzenie można zakupić już za około ~149 zł* w sklepie X-kom, z ładowarką sieciową i kablem zasilającym w zestawie, podobnie zresztą windują się kwoty na Ceneo. Nieco uboższy zestaw kosztuje około 10 zł mniej, ale nie posiada ładowarki sieciowej w zestawie. To bardzo wygodne urządzenie, szczególnie dla użytkownika takiego jak ja - syna marnotrawnego Samsunga ... który powrócił :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.