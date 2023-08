@luqass Blackview N6000 — wytrzymały mini smartfon Blackview N6000 — wytrzymały mini smartfon

24.07.2023 01:12, aktualizacja: 24.07.2023 07:14



Jakieś 3 lata temu zrecenzowałem Cubota KingKong Mini, który na tamten moment był czymś nowym, małym jak sama nazwa wskazuje wytrzymałym smartfonem z 4-calowym ekranem. Model ten przyjął się dośc dobrze dzięki czemu pojawiły kolejne modele należące do serii Mini, jak i kolejne 4-calowe modele. Ruch sukces ten nie mógł pozostać niezauważony przez konkurencję, która przygotowała swoją odpowiedź. Jedną z nich jest Blackview N6000.

N6000 to wytrzymały smartfon z ekranem o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości QHD+ która zapewnia ostrzejszy obraz. Telefon waży zaledwie 208 g i ma 65 mm szerokości. Dzięki temu w przeciwieństwie do innych wytrzymałych telefonów, które najczęściej są duże i nieporęczne, N6000 bez problemu damy radę obsługiwać jedną ręką. Jak przystało na telefon klasy rugged, N6000 wyposażono w chroniące ekran szkło Corning Gorilla Glass, a także zadbano to, aby telefon był szczelny i wytrzymały. Potwierdzają to zresztą certyfikaty IP68 i IP69K oraz wojskowy certyfikat MIL-STD 810H. Telefon jest w stanie wytrzymać zanurzenie pod wodą do 15 m przez 30 minut, jest odporny na wnikanie kurzu, upadki z wysokości nawet 5 m i odporność na temperatury od -40 ℃ do 80 ℃.

Jeśli chodzi o specyfikację to znajdziemy tu obecnie jeden z popularniejszych czipów, a mianowicie 6 nm Helio G99 od MediaTeka. Helio G99 znaleźć możemy w takich smartfonach jak DOOGEE S100, Cubot KingKong 9 czy Ulefone Armor 21. Helio G99 składa się z 8 rdzeni o maksymalnym taktowaniu 2,2 GHz i prezentuje podobną wydajność co Helio G95, Snapdragon 720G i Dimensity 700. Poza tym mamy tu 8GB pamięci RAM (którą możemy rozszerzyć o dodatkowe 8GB pamięci wewnętrznej) i 256 GB pamięci wewnętrznej. Całkiem nieźle jak na takiego malucha. Jak podaje producent za chłodzenie procesora odpowiada czterostopniowy system chłodzenia.

Telefon działa pod kontrolą systemu DokeOS 3.1, który oparty został na systemie Android 13. Interfejs systemu został zaprojektowany tak, aby wygodnie było go obsługiwać nawet na 4-calowym ekranie. Całość zasila bateria o pojemności 3880 mAh, niewiele, ale i sam telefon też jest kompaktowy. Ciekawe jak długi zapewni czas pracy.



Jeśli chodzi o aparaty to z tyłu znajdziemy kamerę Samsunga o rozdzielczości 48 MP, a z przodu aparat do selfie o rozdzielczości 16 MP, oba, które wykorzystują algorytm Blackview ArcSoft 5.0, który w zależności od wybranego trybu (HDR, tryb nocny, portretowy, panorama) ma oferować ładniejsze, bardziej podrasowane zdjęcia. Dzięki wydajnemu procesorowi możliwe jest także nagrywanie wideo w 2K.

Poza tym telefon posiada moduł nawigacji obsługujący systemy GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. Telefon obsługuje LTE, ale nie 5G, do tego dochodzi moduł NFC, mamy głośnik multimedialny z BesLoudness i trybem Hi-Fi.

Blackview N6000 o dziś do kupienia jest na Aliexpress, do 28 lipca, pierwsze 200 osób będzie mogło go kupić już za $149,99 więc radzę się pośpieszyć. Jeśli ktoś zastanawiasz się nad jego zakupem to z doświadczenia wiem, że to właśnie w dniu premiery telefony są do kupienia najtaniej, później ich cena rośnie.