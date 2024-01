@luqass OSCAL Pad 16 - Parcie na liczby którego nie rozumiem… OSCAL Pad 16 - Parcie na liczby którego nie rozumiem…

09.01.2024 00:20, aktualizacja: 09.01.2024 09:58

Czasami można się pogubić próbując nadążyć za chińskimi producentami elektroniki. Miesiąc temu opisałem na blogu OSCAL Pad 18, najnowszego w tamtym czasie tabletu jaki marka Oscal przygotowała. Minął miesiąc, i jaki teraz wychodzi model? Logika nakazywałaby aby był to OSCAL Pad 19, jednak z jakichś powodów tablet który dziś trafił na rynek oznaczono nr 16. Już samo tempo narzuconych premier miesiąc po miesiącu to zdecydowanie za szybko. Po pierwsze zniechęca potencjalnych klientów do kupna bo w końcu za miesiąc będzie „nowszy model”, a po drugie zmiany pomiędzy kolejnymi modelami są kosmetyczne. I kolejne wersje spokojnie można by odróżnić od siebie za pomocą określeń: „Pro”, „Mini”, czy po prostu S.

a po drugie prężnie rozwijająca się marka technologiczna działająca w duchu „Tylko odważni”, od lat angażuje się w tworzenie tabletów spełniających potrzeby użytkowników w zakresie pracy i rozrywki. Według oficjalnych wiadomości, w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników na większe ekrany i płynniejszą rozgrywkę, firma OSCAL wypuściła na rynek swój najnowszy tablet - OSCAL Pad 16 z 10,5-calowym wyświetlaczem z obsługą Widevine L1, mega baterią 8200 mAh i aż 16 GB RAM, balansem wrażenia wizualne, niesamowicie duża prędkość i długo działająca bateria.

No ale przejdźmy do rzeczy. OSCAL Pad 16 to tablet z wyświetlaczem FHD+ 10,5 cala. Tablet wyposażono w cztery głośniki Smart-K Box oraz zadbano o obsługę Widevine L1 dzięki czemu w serwisach streamingowych jak Netflix będziemy mogli ulubione filmy i seriale oglądać w nawet 4K.

Tablet zasilana bateria o pojemności 8200 mAh, która powinna wystarczyć na nawet 432 godzin pracy w trybie czuwania. W zestawie poza samym tabletem i ładowarką znajdziemy także darmowy rysik.

Jeśli chodzi o specyfikację, to całość napędza ośmiordzeniowy czip Unisoc T606 który w AnTuTu wykręca około 275.000 pkt. Jeśli chodzi o pamięć to tablet dostępny jest w dwóch wariantach z 128GB pamięci wewnętrznej lub 256GB. Pamięć RAM w obu przypadkach wynosi 8GB, przy czym zarówno pamięć wewnętrzną możemy dalej rozszerzyć przy pomocy karty microSD jak i pamięć RAM przy pomocy wirtualnej pamięci RAM. Tablet ma dwie kamery, przednią i tylną obie po 13 MP.

Podobnie jak poprzednik Pad 16 będzie działał pod kontrolą opartego na Androidzie 13 systemu DokeOS_P 3.0. Oprócz rozbudowanego trybu PC i funkcji podzielonego ekranu, do godnych uwagi opcji znajdziemy: Inteligentne pływające okna, konfigurowalne ikony itp. Poza tym tablet posiada moduł Bluetooth 5.0, nawigacji oraz obsługuje dwuzakresowe Wi‑Fi 5G.

OSCAL Pad 16 można już teraz kupić na AliExpress. Wersja 8 GB + 128 GB za kosztuje około 600 zł a wersja 8GB + 256 GB 650 zł USD. Tymczasem pozostaje nam czekać miesiąc na Pad 20, 120 lub 3 któż to wie ;)