Oscal Pad 15 - Nowy budżetowy tablet

12.09.2023 10:19, aktualizacja: 12.09.2023 11:33

Prawie miesiąc temu opublikowałem recenzję tabletu OSCAL Spider 8, ciekawego urządzenia należącego do segmentu rugged. Teraz marka Oscal przygotowała nowy model, klasyczny tablet z ekranem 2K i przekątnej 10,36 cala. Co poza do zaoferowania ma Oscal Pad 15?

Oscal Pad 15 to smukłe urządzenie o grubości zaledwie 7,6 mm, a jego waga wynosi tylko 449 g, dzięki czemu tablet jest wygodny w obsłudze i nie sprawia problemów podczas przenoszenia. Dla porównania Surface Pro ma 8,5 mm grubości, a Amazon Fire HD 10 7,7 mm.

Całość napędza ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606 którego rdzenie mają taktowanie 1,6 GHz. Jak widać jest to budżetowy układ przeznaczony dla urządzeń z niższej półki. Średni wynik T606 w Antutu wynosi około 275 000 pkt. Za generowanie grafiki odpowiada tutaj czip Mali-G57. Do tego na pokładzie Pad 15 znalazło się całkiem sporo bo aż 16 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, którą dodatkowo możemy rozszerzyć przy pomocy karty microSD o kolejne 512 GB.

Jak wspomniałem na początku Oscal Pad 15 jest wyposażony w wyświetlacz 2K o przekątnej 10,36 cala. Dużym plusem jest obsługa standardu Widevine L1, a tylko L3 jak to się ma w przypadku tańszych urządzeń, dzięki czemu mamy na Pad 15 możliwość oglądania filmów w rozdzielczości 1080P na platformach takich jak Disney+czy Netflix. Poza tym mamy tu również dwa głośniki Smart-K Box, które dodatkowo powinny uprzyjemnić oglądanie filmów.

Aparaty mamy tylko dwa, przedni o rozdzielczości 16 MP, służący do odblokowywania urządzenia za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, robienia selfie i przeprowadzania czatów wideo. Tylny aparat o rozdzielczości 13 MP poza możliwością robienia zdjęć oferujące możliwość skanowania dokumentów i tłumaczenia testu.





Całość zasila bateria o pojemności 8280 mAh, która powinna wystarczyć na 6 godzin przeglądania internetu lub 5 godzin odtwarzania filmów. Bateria Pad 15 obsługuje szybkie ładowanie o mocy 33 W, co oznacza, że można go w pełni naładować w ciągu godziny.





Tablet działa pod kontrolą systemy DokeOS_P 3.0, który oparty został na najnowszym systemie Android 13. Interfejs systemu został przystosowany do obsługi tabletu, ale mamy tu również tryb PC, dzięki czemu po podłączeniu klawiatury i myszy Bluetooth możemy korzystać z Pada 15 jak laptopa. Dzięki temu powinniśmy być w stanie wygodniej np. edytować dokumenty.

Oscal Pad 15 do sprzedaży trafi 18 września i do 26 września w podstawowej wersji bez klawiatury do kupienia będzie za $150, czyli około 650 zł. Myślę, że jest to atrakcyjna cena jak na urządzenie tej klasy.