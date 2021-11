Oukitel jest obok DOOGEE I ULEFONE’a jednym z bardziej rozpoznawalnych producentów wytrzymałych telefonów. W tym roku poza kilkoma modelami wytrzymałych smartfonów trafił na rynek również ich pierwszy wytrzymały tablet RT1. Przekonajmy się, czy warto się nim zainteresować.

Recenzja dostępna także na YouTube:

Wygląd i wykonanie

Pod względem designu, Oukitel RT1 prezentuje się naprawdę ciekawie. Obudowa tabletu wykonana jest z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności i amortyzującej gumy. RT1 dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych, czarnym czarnym, i czarnym z pomarańczowymi akcentami. Ja zawsze wybieram wersję z kolorowymi kontrastującymi dodatkami.





Tylny panel ma nieregularną budowę. Jeśli trzymamy tablet horyzontalnie, to po obu stronach panelu znajdziemy pokryte performowanym wzorem pola, które poprawiają chwyt. Natomiast przy chwycie wertykalnym na środku znajduje się garb, dzięki któremu podkurczone palce nie będą nam się przesuwać. Pod względem praktycznym, na pewno budowa panelu została dobrze przemyślana, a pokrycie go gumą mocno poprawia chwyt. Z elementów widocznych na tylnym panelu wymienić należy właściwie tylko logo producenta i aparat do selfie.

W ogóle to tablet ma wymiary 174x81x17,3mm, a jego waga to aż 860g. Jest to naprawdę dużo w porównaniu do innych tabletów, ale biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia z urządzeniem z segmentu rugged, to jest ona akceptowalna. Ramka ma solidną metalową ramkę, którą pokrywa guma. Narożniki są ścięte i lekko rozbudowane. Ma to na celu lepsze rozpraszanie energii w trakcie upadku, bo właśnie upadek na sam róg jest największym zagrożeniem dla ekranu.

Po prawej stronie tabletu znajdziemy przycisk zasilania oraz przyciski do regulacji głośności. Po lewej mamy port USB typu C gniazdo SIM. Na dole umiejscowiono podwójne głośniki.

Ogólnie RT1 bardzo wygodnie się trzyma, antypoślizgowa guma i dobrze przemyślany design tylnego panelu robi robotę, ale te 850 gramów wagi to naprawdę nie mało i trzeba trochę czasu, aby się do tego przyzwyczaić.

Wyświetlacz

Z przodu mamy duży ekran o przekątnej 10,1 cala z umieszczonym na środku aparatem do selfie i rozmów wideo. Ekran wykonany został w technologii IPS LCD. Wyświetlacz ma dobrą rozdzielczością FHD, zagęszczenie na poziomie 225 pikseli na cal i jasność maksymalną wynoszącą 400 nitów. Dużym minusem tego ekranu są otaczające go grube centymetrowe ramki.

Jeśli chodzi o jakość obrazu, to RT1 oferuje dobre odwzorowanie kolorów, dobre kąty widzenia i niezły kontrast. Nie jest to na pewno najlepszy ekran, jaki widziałem, ale w segmencie wytrzymałych urządzeń jest to ekran, który pozwala na komfortowe przeglądanie internetu czy oglądanie filmów.

Specyfikacja

Jeśli chodzxi o specyfikację, to Oukitel RT1 napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor Helio P22T od MediaTeka. P22T jest to układ bazujący na starszym i dobrze nam znanym układzie Helio P22, oba czipy produkowane są w technologii 16nm, a różnica między nimi polega na innym taktowaniu rdzeni. Rdzenie P22 taktowane są zegarem 2GHz, a P22T zegarem 2,3GHz, za generowanie grafiki w obu procesorach odpowiada układ o częstotliwości 650MHz.

Pamięci RAM mamy tutaj 4GB, a wewnętrznej 64GB i to wykonanej w standardzie eMMC.

Jak widać specyfikacja RT1 jest delikatnie mówiąc skromna, lekko podrasowany, wysłużony układ, który nawet w czasie swojej premiery skierowany był do budżetowych telefonów, i zaledwie 4GB pamięci RAM.





Tablet w benchmarku AnTuTu wykręcił 110000 pkt. W Geekbench 4 za jeden rdzeń to 738 pkt a za wszystkie 3194. W Geekbench 45 są to kolejno 152 i 784 pkt. Natomiast w 3DMark’u w teście Sling Shot Extreme Helio P22T z układem graficznym PowerVR GE8320 wykręcił skromne 383 pkt.

Jak widać po wynikach testów syntetycznych RT1 nie należy do najwydajniejszych urządzeń w tym segmencie, mimo to tablet oferuje dobrą wydajność w większości podstawowych zastosowań, takich jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów na YouTube, czy czytanie e-booków. Nie jest do jednak najlepszy sprzęt do gier, a przynajmniej nie do wszystkich. Na pewno wygodnie się na nim gra w takie Cut The Rope. Prosta gra, niewymagająca pod względem grafiki dużych zasobów, a jednocześnie na dużym ekranie łatwo i wygodnie się w nią pyka. Dużo gorzej działa na RT1 HS gdzie wprawdzie duży ekran pozwala na komfortowe poruszanie się po interfejsie gry, ale co jakiś czas rozgrywka wyraźnie tu spowalnia. Bardziej wymagające gry po prostu bym sobie całkiem darował.

Aparat

Mimo, że Oukitel RT1 ma dwie kamery z matrycami po 16MP, to na pewno nie jest przeznaczony do fotografii, bo jakość zdjęć czy nagranych filmów jest zła. Kamery w tym modelu służą do wideokonferencji i tutaj się sprawdzają dobrze, choć kamera i tutaj miewa problem z utrzymaniem ostrości.

System

Tablet działa na czystym Androidzie 11 i posiada wszystkie podstawowe funkcję dostarczane przez system Googla. Mamy tu nawigację gestami lub przyciskami ekranowymi, ciemny motyw i tak dalej. Pochwalić natomiast muszę Oukitela za wybór czystego systemu. Biorąc pod uwagę dośc skromne zasoby systemowe RT1 wybór standardowego, pozbawionego dodatkowych aplikacji systemu jest dobrym wyborem. Najgorsze co może być, to wpakowanie ciężkiego, pełnego reklam systemu to budżetowego modelu.

Bateria

RT1 ma wbudowaną baterię o pojemności wynoszącej 10000 mAh. Jest to naprawdę dużo, akumulator spokojnie 10 godzin aktywnej pracy na jednym ładowaniu. W standardowym teście wytrzymałości baterii RT1 odtwarzał film na YouTube w trybie pełnoekranowym z głośnością i jasnością ustawioną na 50% i po 9 godzinach wciąż miał 15% baterii.



Natomiast naładowanie akumulatora od 0 do 100% zajmuje około 5 godzin, nie jest to mało, ale na ze względu na dużą pojemność baterii wydaje mi się to uzasadnione.



Co jeszcze?

Tablet obsługuje dwuzakresowe WI-FI 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.0, posiada moduł GPS, a hybrydowy slot pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch kart nano-SIM lub jednej nano-SIM i jednej MicroSD, przy czym LTE działa na obu gniazdach.

RT1 nie posiada gniazda audio, ale dwa głośniki zapewniają dobrą jakość dźwięku. Poza tym Oukitel RT1 posiada stopień ochrony IP68, IP69K oraz wojskowy certyfikat MIL-STD-810G, co oznacza, że jest odporny na wnikanie kurzu, wstrząsy i zanurzenie w wodzie do 1,5 metra.

Podsumowanie

Oukitel RT1 to solidny i trwały tablet o fajnym designie. Mamy tutaj hybrydowy slot na karty, niezły ekran i sporą baterię. Biorąc jednak pod uwagę dość skromne podzespoły tego tabletu jego cena na poziomie około 900 zł może wydawać się dość wygórowana, gdyby nie fakt, że jest to model z segmentu wytrzymałych urządzeń. Nie jest to więc model kierowany do osób, które stawiają na pierwszym miejscu wydajność, a dla osób, które albo pracują w trudnych warunkach, takich jak warsztat, czy hala produkcyjna, albo mają dzieci. Bo moim zdaniem RT1 jest idealnym modelem dla osób, które zastanawiają się nad zakupem tabletu dla swoich pociech, a boją się, że zwykły tablet zostanie przez nie dość szybko zniszczony. RT1, choć na pewno niezniszczalny nie jest to powinien być w stanie znieść dużo więcej niż nawet droższy klasyczny tablet.