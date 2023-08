@luqass OSCAL Spider 8 — Wytrzymały tablet do pracy i zabawy OSCAL Spider 8 — Wytrzymały tablet do pracy i zabawy

17.08.2023 15:08, aktualizacja: 19.08.2023 13:29

Ponad rok temu na moim kanale pojawiła się pierwsza recenzja wytrzymałego tabletu, był to Oukitel RT1, przez ten czas Oukitel wypuścił kilka kolejnych modeli, a najnowsza 7 generacja tej serii trafi do sprzedaży już za kilka dni. Sukces jaki odniósł Oukitel został zauważony przez konkurencję i swój wytrzymały tablet zaprezentował już nawet Cubot, zanim jednak przejdziemy do niego przyjrzyjmy się bliżej innemu wytrzymałemu tabletowi OSCALowi Spider 8.

Marka Oscal jest stosunkowo młoda, powstała około pięciu lat temu, a pierwsze produkty wypuściła w 2021 roku. Do tej pory na swoim koncie ma kilka modeli telefonów, tabletów, a nawet stacji zasilania. Nie jest to też firma całkowicie bez backgroundu, ma dość bliskie powiązania z Blackview, czyli doświadczoną i dobrze znaną firmą od lat produkującą telefony.

Tablet ma wymiary 251x170x14,9 mm i waży 854 gramy. Tablet jest ciężki, ale mamy tu możliwość zamontowania zaczepu, dzięki któremu wygodniej tablet trzymać i przenosić.

Konstrukcja Spidera 8 jest typowa dla produktu należącego do segmentu rugged. Obudowa zostala wykonana z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości i pokryta antypoślizgową gumą. Panel ma nieregularną budową, w centralnej części mamy bieżnik poprawiający chwyt. Na tylnym panelu znajduje się jedynie moduł aparatu, wspomniane miejsce na montaż zaczepu oraz grawerowane logo.

Boczna ramka jest prosta i gładka. Z jej prawej strony znajdziemy port USB typu C oraz gniazdo na karty. Z lewej mamy przycisk zasilania oraz do regulacji głośności. Głośniki multimedialne są dwa, ale trochę niefortunnie je umiejscowiono, to znaczy zależy do czgo i jak będziemy z niego korzystać. Jeśli trzymamy tablet wertykalnie to nie ma problemu. Natomiast jeśli trzymamy go horyzontalnie to znajdujące się po obu stronach ekranu głośniki będą leżeć dokładnie pod naszymi dłońmi. Jeśli coś oglądamy lub gramy w jakąś grę to dźwięk z tabletu będzie przytłumiony.

Narożniki tabletu zostały nadbudowane oraz ścięte w taki sposób, aby jak najlepiej chronić ekran w czasie upadku. Porty zabezpieczone zostały gumowymi zaślepkami, które bardzo ciasno przylegają i są krótko upięte co trochę utrudnia podłączenie do tabletu kabla, czy wysunięcie tacki na karty. Tablet posiada standardowy jak na urządzenie tej klasy zestaw certyfikatów IP-68, 69K oraz MIL-STD-810H, co oznacza, że jest wodo, pyło i wstrząsoodporny.

Tablet ma 10 calowy ekran o rozdzielczości FHD. Jak podaje producent przed uszkodzeniem ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. Nad ekran wystaje też delikatnie rant obudowy, który też zapewnia mu dodatkową ochronę. Jasność ekranu oscyluję wokół 400 nitów. Nie za wiele jeśli przyjdzie nam pracować na zewnątrz w słoneczne dni. Sporym minusem są też grube ramki otaczające ekran.

Sama jakość wyświetlanego na Spiderze 8 obrazu jest dobra. Tablet oferuje dobre odwzorowanie kolorów, kąty widzenia i kontrast. Na pewno nie jest to najlepszy ekran, jaki widziałem, ale i nie najgorszy. W segmencie wytrzymałych urządzeń jest to typowy średniak pozwalający na komfortowe przeglądanie internetu czy oglądanie filmów.

Tablet napędza Unisoc Tiger T616, czyli lekko podrasowana wersja T610, którego możemy kojarzyć z recenzji UMIDIGI G1 Max. T616 to 12nm, ośmiordzeniowy układ o maksymalnym taktowaniu 2GHz, i grafiką Mali G57MP1 o taktowaniu 750 MHz. Poza tym mamy tu 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, ale wykonanej w starszym typie eMMC.

Jeśli chodzi o wyniki testów syntetycznych, to są one jednymi z niższych, jakie ostatnio widziałem, bardzo zbliżone do wyników UMIDIGI G1 MAX z Unisociem T610. Mimo dość słabych wyników w benchmarkach tablet zaskakująco dobrze spisuje się w codziennej pracy. System działa płynnie bez żadnych zacięć, możemy bez problemu na Spiderze 8 pograć w wymagające gry 3D takie jak Asphalt 9 czy Heartstone, oraz obejrzeć filmy. Jednak o ile filmy na YT możemy spokojnie oglądać w FHD przy 60 fpsach to na Netflixie najlepszą dostępną rozdzielczością jest zaledwie 480p.

Tablet ma dwa aparaty, tylny 13 i przedni 16MP. Ich jakość jest podstawowa. Zdjęcia mają słaby kontrast, szczegółowość, ostrość. Nie zrobimy Spiderem 8 ładnych zdjęć z wycieczki, ale możemy nim zrobić przyzwoite zdjęcie jakiegoś dokumentu czy wzetki. Jest to więc jakość aparatu akceptowalna w pracy na magazynie, ale w górach nie robiłbym nim zdjęć.

Jeśli chodzi o system to OSCAL SPIDER 8 działa pod kontrolą opartego na Androidzie 13 systemie Doke Os. Duży plus za aktualną wersję androida, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, aktualizacji do wyższej wersji Spider 8 się nie doczeka, dlatego ważne jest, aby w momencie zakupu mieć możliwe najnowszego Androida.

Sam system został bardzo dokładnie przetłumaczony i ma interfejs przystosowany do tabletów. Działa płynnie i preinstalowaną miał jedynie jedną grę, aplikacje do obsługi czujników i YT Kids co w pewnym stopniu sugeruje nam kto stanowi jego grupę docelową.

Tablet zasila bateria o pojemności 13000 mAh, Oukitel RT2 miał akumulator o pojemności 20000 mAh, a najnowszy RT7 będzie miał 32000, różnica jest więc spora, ale RT2 ma też prawie 20 mm grubości o Spider 8 niecałe 15. Akumulator Spidera 8 obsługuje ładowanie odwrotne, dzięki czemu możemy go użyć jak powrbanku, oraz szybkie 33W, naładowanie go do 50% zajmuje 75 minut, a do pełna ponad 4.

Co zaś się tyczy jego żywotności, to Spider 8 po 15 godzinach wyświetlania filmu na YT w trybie pełnoekranowym z głośnością i jasnością ustawioną na 50% miał 11% energii, dla porównania w identycznym teście RT2 po 21 godzinach zostało 13% energii, a RT1 po 9 godzinach zostało 15%.

Tablet wyposażony został w hybrydowy slot na karty, do którego możemy włożyć dwie karty w formacie nano-SIM lub jedną nano-SIM i jedną microSD, LTE działa na obu slotach. Do tego Spider 8 obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi, przy czym czasem tablet gubi i nie może złapać zasięgu WIFI. Moduł bluetooth jest tu w starszej wersji 4.2, ale nawigacji współpracuje z systemami GPS, Galileo, Glonass i BEIDOU.

Nie ma tutaj modułu NFC ani czytnik linii papilarnych, tablet wspiera tylko system rozpoznawania twarzy. Spider 8 posiada dwa głośniki multimedialne, ich jakość jest dobra, dźwięk z nich jest głośny, wyraźny.

Podsumowanie

Oscal Spider 8 to wytrzymały tablet, który do kupienia jest na aliexpress za około 900-1000 zł. Jest to więc stosunkowo niedrogie urządzenie, które na pierwszy rzut oka kierowane jest dla osób pracujących na magazynach czy halach produkcyjnych. Gdzie trzeba wklepać parę rzeczy do exela, porobić zdjęcia jakichś listów przewozowych czy gotowych produktów. Ale moim zdaniem taki tablet jest idealny dla dzieci. Jest trochę ciężki to fakt, ale mój syn daje sobie z nim spokojnie radę. To, co cieszy, to fakt, że rzeczywiście jest wytrzymały. Przez te parę tygodni odkąd go mam Spider 8 zaliczył już kilka upadków a wciąż wygląda jak nowy. Oczywiście nie jest on niezniszczalny, ale wytrzyma zdecydowanie więcej niż klasyczny tablet.

Urządzenie daje radę z grami 3D, ma duży ekran, nowego androida i gniazdo SIM z LTE. Lista potencjalnych wad to słabiutki aparat, brak czytnika linii papilarnych, czy starsza wersja BT, ale jako prezent na urodziny czy komunię (chociaż do tych jeszcze daleko) moim zdaniem urządzenie tego typu świetnie się nadaje.