T10 - Pierwszy tablet od Doogee @luqass T10 - Pierwszy tablet od Doogee 01.11.2022 00:08

Wiodący na świecie producent wytrzymałych telefonów, Doogee, postanowił zrobić krok w nowym kierunku. Pierwszego listopada firma wprowadziła na rynek swój pierwszy tablet T10, dając tym samym życie swojej nowej linii produktów.

T10 to ultracienki (zaledwie 7,5 mm grubości) i elegancki tablet którego obudowa częściowo wykonana została ze stopu aluminium klasy lotniczej. Z przodu mamy 10,1-calowy wyświetlacz FHD+ Fullview. Ekran jest certyfikowany przez TÜV Rheinland, co oznacza że oferuje mocną osłonę, która chroni nasze oczy przed zmęczeniem nawet przy całodziennym użytkowaniu. Tablet posiada tryb komfortu oczu, uśpienia oraz ciemny motyw. Doogee T10 obsługuje Google Widevine L1, pozwala na strumieniowanie w wysokiej rozdzielczości 1080P lub odtwarzanie wideo z kinowymi wrażeniami wizualnymi. Doogee T10 dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: Space grey, Neptune blue i Moonlight silver.

Jeśli chodzi o podzespoły to Doogee T10 napędza ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606, do tego dochodzi rozszerzalna pamięć RAM o pojemności 7 GB. Pamięci wewnętrznej mamy 128 GB z możliwością rozbudowy do 1 TB. Bateria ma 8300 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 18 W, co zapewnia dłuższą żywotność. Po podłączeniu klawiatury bądź rysika Doogee T10 staje się idealnym wydajnym komputerem biurowym. Poza tym T10 posiada tylny aparat 13 MP, podwójne głośniki stereo, posrt USB-C, obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi 2,4G i 5G a działa na systemie operacyjnym Android 12.

Doogee T10 został oficjalnie wydany 1 listopada a do kupienia jest w sklepie Doogee na AliExpress i DoogeeMall (oficjalna platforma zakupowa producenta). Tablet na razie do kupienia jest za 119 USD, ale z czasem jego cena pewnie wzrośnie więc radzę się spieszyć z jego zakupem.