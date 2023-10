@wojtekadams Khadas Mind — recenzja modułowego PC z Kickstartera Khadas Mind — recenzja modułowego PC z Kickstartera

13.10.2023 10:20

Pamiętam moją wizytę na targach IFA w 2015, kiedy to Lenovo zaprezentował swoją koncepcję modułowego komputera Thinkpad Stack. Wizja takiego PC bardzo mi się spodobała, jednak to urządzenie dużego sukcesu na rynku nie odniosło. Trudno nawet znaleźć używany egzemplarz w serwisach aukcyjnych.

Osiem lat temu takie Mini PC nie posiadały wystarczająco mocnej specyfikacji, aby móc konkurować z laptopami z podobnej kategorii cenowej. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, moc obliczeniowa procesorów się zwiększa i dodatkowo posiadają wbudowane układy graficzne. Dlatego też marka Khadas zaprezentowała swoją wizję modułowego komputera, którą planuje zrealizować dzięki zbiórce na Kickstarterze, którą, notabene, wsparłem.

Khadas Mind Portable Workstation, bo tak nazywa się jednostka centralna, to mały komputer, który będzie dystrybuowany w dwóch konfiguracjach:

Standard : Intel i5-1340P, 16 GB RAM, 512 GB SSD

: Intel i5-1340P, 16 GB RAM, 512 GB SSD Premium: Intel i7-1360P, 32 GB RAM, 1 TB SSD

To, co stoi na moim biurku to Workstation Mind w wersji Standard, plus stacja dokująca Mind Dock, która jest jedną z opcjonalnych modułów.

W pudełku z dwoma urządzeniami, poza papierologią, znajdziemy jeszcze przewód i ładowarkę do zasilenia zestawu Mind.

Minikomputer Khadas Mind wygląda, jakby został wyrzeźbiony z solidnego kawałka zmatowionego aluminium. Styl a’la biznesowy :). Obudowa jest prostokątna z zaoblonymi wierzchołkami i z jednym guzikiem z przodu. Na środku tego przycisku znajduje się dioda, która pozwala sprawdzić, czy komputer jest wybudzony (białe podświetlenie), uśpiony (seledynowy kolor), czy po prostu wyłączony.

Z tyłu zlokalizowano dwa porty USB-C obsługujące wyjście DP i ładowanie PD, port HDMI 2.0 i dwa porty USB-A 3.2 Gen 2.

Na spodzie znalazła się magnetyczna osłona gniazda M.2 NVMe, do którego możemy wpiąć dodatkowy SSD. Szkoda tylko, że producent zostawił miejsce dla dysku o rozmiarze 2230, a nie bardziej dostępnych i tańszych 2280.

Podwozie, to również złącze Mind Link — interfejs do podłączenia różnych stacji dokujących dla tego mini PC, które pojawią się w przyszłym roku (Mind Graphics, Mind xPlay).

Aktualnie możemy podłączyć Mind Dock’a, który oferuje dziewięć dotykowych interfejsów we/wy, ma wbudowane głośniki stereo i skaner linii papilarnych.

Uwielbiam modułowość systemu Khadas i szczerze nie mogę się doczekać, aby zobaczyć i wypróbować wszystkie akcesoria, które pojawią się dla tego mini-komputera. Ponadto Mind Link jest otwartym rozwiązaniem, więc również firmy trzecie będą mogły zaoferować swoje własne rozszerzenia — zgodne ze standardem.

Gdy podłączymy Khadas Mind do prądu i monitora, naszym oczom ukaże się kreator konfiguracji systemu Windows 11 Home. Od tego momentu sprzęt jest gotowy do pracy. Intel i5-1340P z 16 GB pamięci RAM jest na tyle wydajny, że bezproblemu poradzi sobie z codzienną pracą biurową i nie tylko. Programy graficzne również nie są mu straszne.

Procesor posiada zintegrowany układ graficzny Iris Xe Graphics z 80 jednostkami EU. Owy iGPU nie jest demonem jeśli chodzi o uruchamianie gier. Mind poradzi sobie bez problemu z grami 2D i 3D. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonującą ilość klatek, będziemy zmuszeni zrezygnować ze szczegółowych detali i obniżyć nieco rozdzielczość rozgrywki. Dla przykładu Spider-Man: Miles Morales jest grywalny, na niskich detalach. W przyszłym roku w sprzedaży ma się pojawić Mind Graphics, który zostanie wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4060, a ta zapewni wystarczającą ilość mocy, aby odpalić każdy tytuł 3xA.

Chłodzenie komputera działa praktycznie zawsze i nawet w trybie bezczynności da się usłyszeć delikatny szum wentylatora — podobnie jak w każdym laptopie. W końcu wytworzone ciepło musi zostać odprowadzone. Jednak pod znacznym obciążeniem emisja hałasu rośnie dość drastycznie. Przy uruchomionych benchmarkach wartości szczytowe wskazywały wartości między 45 a 50 dB, więc, choć maleńki, jest to sprzęt, który potrafi dać się we znaki naszym uszom. Zarówno w trybie bezczynności, jak i pod obciążeniem, obudowa Mind Portable Workstation nagrzewa się tylko nieznacznie. Wysokie temperatury można zaobserwować wokół otworów wentylacyjnych.

Ciekawą własnością komputera Khadas jest wbudowana bateria o pojemności 5400 mWh, która podtrzymuje pracę urządznia kiedy te odłączane jest od stacji dokującej. Bez podłączenia do prądu, wbudowana bateria może utrzymać prącę Mind przez maksymalnie 20 minut, ale najlepiej sprawdza się do 5 godzin w trybie czuwania i do 25 godzin w trybie uśpienia/hibernacji. Oznacza to, że możesz odłączyć go od zasilania, włożyć do torby, wrócić do domu, podłączyć i wznowić pracę w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy ją będąc w biurze. Sztos! Szkoda, że mam tylko jedną sztukę stacji dokującej Mind Dock.

Kampania Khadas Mind na Kickstarterze kończy się 23.10.2023, a cel finansowania wynoszący 5098 $ został już osiągnięty. Khadas Mind w przedsprzedaży można zamówić już od 599 $ (oferta Early Bird). Pierwsze sample będą wysyłane już w październiku, czyli już ;)

Khadas Mind Portable Workstation to naprawdę kompaktowy i świetnej jakości mini PC, który spełni się jako komputer do prac biurowych, a dzięki swojej modułowości możne stać się pełnowymiarową stacją roboczą i maszyną dla gracza. Podoba mi się koncepcja i otwartość marki Khadas dla złącza Mind Link, a także lista ich przyszłych rozszerzeń dla Minda. Oczywiście przyjdzie nam trochę poczekać, aby przekonać się o tym, czy zaprezentowane rozwiązanie przyjmie się i jak będzie wyglądać współpraca między kolejnymi modułami.

Ja bardzo kibicuję Khadas, bo dzięki takim właśnie projektom moje hobby nie jest nudne ;)