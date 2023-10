@wojtekadams Gadżety z Kickstartera od AOHi — bezprzewodowa ładowarka i modułowe przewody Gadżety z Kickstartera od AOHi — bezprzewodowa ładowarka i modułowe przewody

18.10.2023 11:18, aktualizacja: 18.10.2023 15:57

Uwielbiam gadżety, a najbardziej takie o tematyce sci-fi, na biurku wyglądają one zawsze obłędnie. Włodarze marki AOHi najwyraźniej podzielają moją opinię, albowiem ich ładowarka bezprzewodowa Eternal City przypomina miasto przyszłości z lądowiskiem dla międzygalaktycznego krążownika Curvature Falcoln, który zresztą jest powerbankiem!

AOHi to producent, który najwyraźniej uważa, że oferowane produkty muszą być unikalne, czego potwierdzeniem jest właśnie zestaw The Future Eternal City oraz przewody The Future Creative Power Cables.

Bezprzewodowa stacja ładująca The Future Eternal City nie tylko dostarcza frajdy naszym oczom, ale też daje szansę pomajsterkowania, bo zestaw przychodzi w częściach i potrzebujemy chwili, aby akcesorium poskładać.

Łączenie poszczególnych elementów jest dobrze zobrazowane w instrukcji, więc możemy się znowu poczuć jak dziecko, montując swój pierwszy zestaw Lego oznaczony numerem 928 lub jak monter w Ikea. Kto co woli :)

Grawer/wytłoczenie elementów jest precyzyjne, również nie można nic złego powiedzieć o malowaniach, czy łączeniach w zestawie. Jest to naprawdę porządny gadżet dla fana tematyki sci-fi.

Podstawa futurystycznego miasta i sam spodek kosmiczny zostały wykonane z twardego plastiku, ale kolumna bazowa dla spodka UFO to już solidny kawałek aluminium. Jak widać na zdjęciach, lądowisko ma trzy piny, dzięki którym krążownik (powerbank) o pojemności 5000 mAh może uzupełnić paliwo.

Ponadto międzygalaktyczny statek potrafi naładować telefony bezprzewodowo, a także przewodowo dzięki wbudowanemu portowi USB-C. Prąd ładowania jest różny: dla opcji bezprzewodowej mamy 5W maks, zaś dla przewodowej 12W maks (5V, 2,4A).

Bezprzewodowy tryb działa bezbłędnie z iPhonami dzięki wbudowanym magnesom Magsafe.

Jeśli krążownik zostanie zadokowany w mieście, może on ładować urządzenia z mocą 5W, 7,5 W i 10 W, dokładnie takie same parametry wyjściowe posiada spodek kosmiczny. Stacja ładująca obsługuje ładowanie dwóch urządzeń w tym samym czasie.

Dodatkowo spód UFO posiada delikatne podświetlenie, które możemy włączyć, aby zasymulować atak obcej cywilizacji na nasze miasto ;) Po prostu genialne!

Drugim oryginalnym gadżetem od AOHi jest modułowy zestaw przewodów The Future Creative Power Cables, który chyba na ten moment jest jedynym takim rozwiązaniem. Zestaw zawiera wymienne końcówki, które można łączyć w celu uzyskania żądanej długości kabla.

Podobnie jak stacja ładująca, przewody dostarczane są w opakowaniu pełnym futurystycznych motywów i kosmicznych akcentów. W środku znajdziemy:

kabel USB-C o długości 80 cm,

kabel do transmisji danych USB-C<->USB-C o długości 10 cm,

kabel sprężynowy USB-C o długości 170 cm,

oddzielnie pakowany kabel Lightning o długości 10 cm,

w zestawie znajduje się również zapasowa nakrętka i silikonowy futerał do przechowywania.

Wszystkie przewody zabezpieczone są grubym, nylonowym oplotem, a ich końcówki wykonane są z solidnego kawałka aluminium. Dwa dłuższe kable posiadają pierścienie, które nachodzą na gwinty pozostałych przewodów, dlatego też można ze sobą połączyć osiemdziesięciocentymetrowy prosty przewód ze sprężynowym — stusiedemdziesięciocentymetrowym i zakończyć je jednym z dwóch dziesięciocentymetrowych.

Tym sposobem uzyskamy jeden kabel o łącznej długości dwustu sześćdziesięciu centymetrów lub stworzymy dwa oddzielne. Wszystko w zależności od naszych potrzeb. Dla mnie opcja z jednym mega długim przewodem jest idealna — wykorzystuje żółte kabelki od AOHi do ładowania handheldów, gdy gram na fotelu czy na kanapie.

Krótkie dziesięciocentymetrowe przewody można wykorzystać do spięcia na krótko naszego telefonu z power bankiem.

W zestawie, tak jak wspomniałem, znajduje się silikonowe etui, do którego zmieści się cały komplet The Future Creative Power Cables na czas podróży.

Wydajność ładowania według noty producenta wynosi około 240 W i jest kompatybilna PD3.1, co zapewnia bezproblemową obsługę dla nowych telefonów, laptopów i innych przenośnych urządzeń. Ponadto zestaw ten posiada certyfikat MFi i E-mark, który gwarantuje stabilne i wydajne ładowanie.

Końcówki dziesięciocentymetrowych przewodów zostały wyposażone w małe diody, które świecą na jeden z trzech kolorów: niebieski, zielony i pulsujący żółty. Poszczególne kolory reprezentują odpowiednio szybkość ładowania: niskoprądowe, standardowe i szybkie. Gdy urządzenie naładuje się do pełna, również lampka rozbłyśnie na kolor zielony.

To, czego mi zabrakło w całym zestawie The Future Creative Power Cables, to mała przejściówka na standardowe USB-A, które nadal istnieje, chociażby w starszych ładowarkach lub laptopach.

Ogólnie rzecz biorąc obydwa zestawy od AOHi są świetne i wyjątkowe. Zestaw kabli do ładowania charakteryzuje się doskonałą jakością i wszechstronnością dzięki możliwości łączenia. W końcu mam jeden, porządny kabel do wszystkiego!

Ładująca stacja The Future Eternal City stała się zaś perełką na moim biurku, tym samym mój iPhone doczekał się stałego miejsca na nim i jest zawsze naładowany. Proszę o więcej tak fajnych gadżetów!