AMD Ryzen 3 3300X oraz 3100 oficjalnie. Najnowsza mikroarchitektura w cenie 99 dol.

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, AMD w końcu zaprezentowało procesory Ryzen 3 3300X oraz Ryzen 3 3100. Obie jednostki reprezentują rodzinę Zen 2 i pojawią się w sprzedaży w maju, z czego tańsza z nich kosztować będzie raptem 99 dol. A co potrafią?

Zarówno Ryzen 3 3300X, jak i Ryzen 3 3100 są układami czterordzeniowymi i ośmiowątkowymi, wytwarzanymi we wspomnianej już mikroarchitekturze Zen 2, w procesie litograficznym klasy 7 nm. Podsystem pamięci cache jest jednakowy i obejmuje 4x 512 KB L2, a także 16 MB L3. Analogicznie przedstawia się kwestia współczynnika TDP, który wynosi 65 W.

Jak przystało na Zen 2, możemy spodziewać się obsługi najnowszych interfejsów. Są to przede wszystkim PCI Express 4.0 oraz USB 3.2 Gen 2.

Nowości różnią się natomiast częstotliwością zegara taktującego. Szybszy Ryzen 3 3300X pracuje z zegarem 4,3-3,8 GHz, wolniejszy Ryzen 3 3100 zaś – 3,9-3,6 GHz. Co istotne, bez względu na model mnożnik pozostaje odblokowany.

Ryzen 3 3300X oraz Ryzen 3 3100 – specyfikacje techniczne

Oba procesory mają trafić do sklepów w maju. Sugerowana cena detaliczna wynosi, odpowiednio, 120 oraz 99 dol. Będą to więc najtańsze na rynku układy z PCIe 4.0. Zdaniem AMD, są też wydajniejsze od podobnie wycenionego rywala, chipu Intel Core i3-9100, który pokonują różnicą do 20 proc. w grach i do 75 proc. w aplikacjach użytkowych.

Korzystając z okazji, ogłoszono ponadto nowy chipset. Model B550, bo o nim tu mowa, trafi na rynek w czerwcu br., aby napędzić ekonomiczne płyty główne właśnie z PCIe 4.0.