AMD okradzione! Haker zdobył kod źródłowy nowych kart Navi

Doszło do poważnej kradzieży danych w firmie AMD – informacje na ten temat podano wczoraj 25 marca 2020. Skradziono kod źródłowy dotyczący kart graficznych nowej generacji, w tym również GPU użytego w nadchodzącej konsoli Xbox Series X. Haker domaga się niemałego okupu i grozi, że udostępni kod za darmo.

Haker o pseudonimie Palesa podał do informacji na portalu TorrentFreak, że skradzione przez niego dane AMD są warte ponad 100 milionów dolarów. Według tego źródła obejmują one szczegóły dotychczasowo wydanych kart Navi (architektura RDNA 1), jak i nowych układów RDNA 2 dla PC oraz Arden GPU użytego w nowej konsoli Microsoftu Xbox Series X. Część kodu trafiło na GitHub, ale AMD zareagowało błyskawicznie, doprowadzając do jego usunięcia na mocy ustawy DMCA. Jak haker wszedł w posiadanie kodu źródłowego? Rzekomo znajdował się on na niezabezpieczonym komputerze/serwerze.

AMD wydało komunikat w tej sprawie, z którego dowiadujemy się, że w grudniu 2019 z firmą skontaktowała się osoba, która twierdziła, że jest w posiadaniu plików testowych związanych z nowymi GPU firmy. Niektóre z nich zostały opublikowane w sieci, ale wszystkie z nich zostały ostatecznie zdjęte. Amerykański koncern przyznał również, że haker jest w posiadaniu dodatkowych, nieupublicznionych danych.

We have issued the following statement about the theft of some test files related to a subset of our graphics products and will update as appropriate on https://t.co/WEk62xt4WK. https://t.co/hfBTw2kGxV pic.twitter.com/kpPrp62X7H