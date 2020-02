Activision żąda od Reddita danych użytkownika, który upublicznił informacje o nowym Call of Duty

Udostępnij:

Kilka dni temu na Reddicie pojawiło się zdjęcie o rzekomym, nowym trybie battle royale zatytułowanym "Warzone", który miałby pojawić się w "Call of Duty". Na portalu, który jest piątą, największą stroną internetową w Stanach Zjednoczonych, pojawiło się zdjęcie oraz wideo z rozgrywką nowego trybu gry. To nie spodobało się Activision, wydawcy serii "Call of Duty", który żąda od administratorów Reddita ujawnienia danych użytkowników."

Activision zażądał od Reddit usunięcia materiałów, które naruszały prawa autorskie wydawcy oraz ujawnienia informacji o osobie lub osobach, które te materiały opublikowały. Właściciel praw autorskich w Stanach Zjednoczonych ma takie prawo dzięki ustawie DMCA (Digital Millenium Copyright Act), oraz wezwaniu sądowemu (subpoena), które może wystosować do platformy internetowej, nawet jeśli nie wie, kto faktycznie opuścił się naruszenia praw autorskich.

O zdarzeniu poinformował portal Torrent Freak. Autor artykułu sugeruje, że firmie Activision może bardziej zależeć na zidentyfikowaniu nie tyle osób, które opublikowały na Reddicie niejawne materiały, a pracowników Activision lub studia deweloperskiego, którzy te materiały upubliczniły. Jako że Activision Blizzard jest spółką notowaną na giełdzie, to wszelkie niekontrolowane i nieautoryzowane "wycieki" informacji podpadają pod przestępstwa giełdowe.

Reddit, jako amerykańskie przedsiębiorstwo działa zgodnie z tamtejszym prawem i udostępnia dane użytkowników na żądanie służb i sądów. W odróżnieniu od Facebook czy Google, Reddit zbiera jedynie szczątkowe informacje o użytkownikach. Zazwyczaj jest to nazwa konta (nick) oraz adres ip, z którego utworzono konto.