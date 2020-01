Aktualizacja do Windows 10 za darmo. I nie, nie trzeba okłamywać Microsoftu

Udostępnij:

Aktualizacja do Windows 10 za darmo? Cóż, okazuje się, że jest to możliwe. Choć Microsoft oficjalnie dawno temu zakończył program umożliwiający darmową przesiadkę na dychę z Win 7 lub Win 8, narzędzie przeznaczone do takiej operacji wciąż działa.

Nie, nie wiąże się to z żadnymi opłatami. Nie trzeba też podawać się za inwalidę, co swego czasu wykorzystywano do uzyskania darmowej aktualizacji.

Jak pamiętacie, Microsoft zaoferował darmową aktualizację Windowsa 7 do dziesiątki w lipcu 2015 roku. Możliwość ta, choć rzekomo była ograniczona czasowo, w praktyce dostępna jest aż po dziś dzień. Bez jakichkolwiek obostrzeń, dodajmy.

Kluczowe do migracji narzędzie Media Creation Tool wciąż funkcjonuje wedle znanych zasad: każdy, kto jest posiadaczem legalnego oprogramowania Windows 7 może zaktualizować swój system do najnowszej wersji. A nawiasem mówiąc, Windows 10 do dzisiaj bezproblemowo aktywuje się kluczami od siódemki i ósemki.

Microsoft nie potwierdza, ale nie zaprzecza

Firma przyznaje tylko, że narzędzie do aktualizacji faktycznie funkcjonuje. Nie chce jednak łączyć tego z żadnym oficjalnym przedłużeniem programu darmowego update'u.

Przy czym kluczowe może być coś innego: Microsoft zapowiada, że od 15 stycznia Windows 7 nie połączy się z wymaganymi do TEJ aktualizacji serwerami. Jeśli tak, dzisiaj jest ostatni dzień na przesiadkę. Oczywiście, jak widać po dotychczasowych zachowaniach, wcale nie musi być to prawdą. Ale jak nie dzisiaj, to kiedy? Oceńcie sami.

Oczywiście zgodność takiej aktualizacji z postanowieniami licencji Windowsa 10 to inna sprawa. Niemniej ta sama licencja zabrania też na przykład handlu używanymi kluczami, a sam Microsoft woli najwyraźniej przymknąć oko, zwiększając udział dziesiątki, niż iść na wojnę.

Narzędzie Media Creation Tool znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania.