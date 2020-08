Amerykański rząd pracował nad ściśle tajną wersją iPoda. Nie uwierzycie do czego służyła

David Shayer, inżynier Apple odpowiedzialny za stworzenie iPoda podzielił się niedawno historią z gatunku tak niesamowitych, że aż trudno w nie uwierzyć.

A jednak - amerykański rząd zlecił specjalny projekt czterem wybrańcom z Apple. Ich zadanie było ściśle tajne i nikt z ich macierzystej firmy - w tym Steve Jobs - o tym nie wiedział.

W roku 2005 Shayer wraz z dwoma kierownikami działu iPod (oprogramowania oraz produktu) oraz wiceszefem działu sprzętu Apple mieli stworzyć specjalne urządzenie dla Ministerstwa Energetyki w USA.

Miała to być specjalna wersja iPoda, która miała służyć za przenośny licznik Geigera (czyli wykrywania radioaktywności). Urządzenie miało więc możliwość nagrywania danych i amerykański rząd uznał, że paradując z czymś, co wygląda jak iPod, pracownicy Ministerstwa nie będą w ten sposób wzbudzać podejrzeń, gdy dokonują pomiarów radioaktywności.

Chodziło o to, by nie budzić paniki, jeśli doszłoby do incydentu związanego z radioaktywnością, bądź nie zwracać na siebie uwagi w trakcie poszukiwań skradzionego bądź przemycanego uranu. Opinia publiczna miała o tych działaniach nie wiedzieć.

Absolutely spot on David Shayer…

This project was real w/o a doubt.

There was whole surreal drama & interesting story about how this project was kicked off & then kept secret.



