Android 12: Zapomnij o irytującym autoobracaniu ekranu

Google opracowuje kilka funkcji, które mogą trafić do stabilnej wersji Androida 12. Wśród nich znalazły się takie opcje jak inteligentniejsza funkcja automatycznego obracania, tryb gry i kafelek do szybkiego ustawienia zmniejszonej jasności kolorów.

Inteligentne obracanie ekranu

Funkcja autorotacji w Androidzie opiera się na żyroskopie i akcelerometrze w smartfonie. Dosyć często użytkownicy narzekają, że nie działa ona prawidłowo, potrafi obrócić ekran w najmniej odpowiednim momencie, przez co często jest blokowana przez właścicieli telefonów. Wszystko jednak wskazuje na to, że automatyczne obracanie może być następne w kolejce do wykorzystywania sztucznej inteligencji Google’a.

Wiadomo, że firma pracuje nad funkcją inteligentnego automatycznego obracania, jednak na obecny moment nie podaje zbyt wielu szczegółów na temat tej funkcji. Wiemy jedynie, że prawdopodobnie smartfon będzie używać przedniego aparatu do wykrywania położenia głowy użytkownika przed zmianą orientacji.

Tryb Gier

Inteligentne autoobracanie to nie wszystko nad czym pracuje Google. Nowa usługa GameManager będzie osobną funkcją, inną od istniejącego już GameManagerClienta, który jest częścią usług Google Play. Według uzyskanych informacji, nowa usługa GameManager ma służyć do zarządzania funkcjami związanymi z grami, czyli na przykład zarządzać trybem gry. Podobnie jak w przypadku autoobracania, Google nie ujawnia zbyt wiele szczegółów na temat tego, jak konkretnie będzie działał GameManager. Można jedyne podejrzewać, że będzie pomagać graczom zarządzać niektórymi ustawieniami, jak chociażby automatyczne dopasowanie jasności ekranu czy obrócenie go.

Zmniejszenie jasności ekranu

Poza wymienionymi funkcjami, Google opracowuje także funkcję o nazwie zmniejszenia jasności. Opcja, która pierwotnie została nazwana “Reduce Bright Colours” (Zmniejszenie jasnych kolorów) ma służyć jako ułatwienie dostępu dla osób z wadami wzroku.

Pierwsza wersja deweloperska Androida 12 zostanie wydana 19 lutego. Oficjalnej premiery możemy spodziewać się prawdopodobnie we wrześniu tego roku.