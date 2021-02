Android 12 na pierwszych zrzutach ekranu. Zmian wizualnych jest sporo

Udostępnij:

Android 12, choć nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany przez Google'a, nie jest już aż tak tajemniczy, jak jeszcze kilka dni temu. Do sieci trafiły zrzuty ekranu rzekomo wydobyte z oficjalnej dokumentacji systemu, która trafiła już w ręce głównych partnerów, o czym informuje XDA Developers. Załączone grafiki zdradzają, jak Android 12 będzie wyglądać i jeśli się potwierdzą – zmian wizualnych będzie naprawdę sporo.

O ile ostatnie duże wersje Androida nie różnią się szczególnie od swoich poprzedników, tak Android 12, jak sugerują załączone zrzuty ekranu, będzie wyraźnie odświeżony względem jedenastki. W oczy rzuca się między innymi odświeżony panel powiadomień, ustawienia prywatności czy opcje związane z widżetami. Wyróżniają się mocno zaokrąglone rogi wszystkich kontrolek i przycięte w ten sposób ikony aplikacji na pulpicie.

Rzekome zrzuty ekranu z Androida 12, fot. XDA Developers.

Przykładowe zrzuty ekranu przedstawiają interfejs, którego kolorystyka dopasowana jest do tapety. To może zdradzać natywną obsługę tego rodzaju dopasowania; niewykluczone, że poza typowym już dziś "jasnym" i "ciemnym" motywem, użytkownicy Androida 12 będą mogli skorzystać z dodatkowych trybów kolorów, dopasowanych właśnie do tapety.

Rzekome zrzuty ekranu z Androida 12, fot. XDA Developers.

Jak wynika ze zrzutów ekranu, użytkownicy zyskają także możliwość korzystania z nowych widżetów, które będą ściśle powiązane z panelem powiadomień i informować na przykład o nieodebranych połączeniach. Nowość pojawi się także na górnym pasku, obok zegara i ikon zasięgu czy naładowania akumulatora. Jak wynika ze zrzutów, znajdą się tu dodatkowe symbole na bieżąco informujące, czy w danej chwili któraś aplikacja korzysta z mikrofonu lub kamery.

Więcej o Androidzie 12 dowiemy się zapewne już niebawem, gdy zostanie zaprezentowany przez Google'a, najpewniej podczas konferencji I/O, o ile mimo pandemii będzie mieć podobną formę i datę, co zwykle. Premiera ukończonego Androida 12 spodziewana jest w drugiej połowie roku.