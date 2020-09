Apple Watch Series 6 i Watch SE – nowe zegarki na Apple Event 2020

Udostępnij:

Konferencja Apple Event w 2020 roku jest inna niż zwykle – przez pandemię koronawirusa. Tim Cook już na początku podkreślił, że wydarzenie będzie skupione wokół Apple Watcha oraz iPadów. Wiele nowości pojawiło się jednak nie tylko od strony sprzętowej, ale i oprogramowania.

Apple Watch Series 6

Pierwszą nowością zaprezentowaną podczas Apple Event 2020 był Apple Watch Series 6 – debiutujący razem z zapowiedzią nowości w watchOS 7. Urządzenie oferuje teraz nowe funkcje, na czele z mierzeniem saturacji, co rozszerza dotychczas znany szereg rozwiązań stworzonych przez Apple z myślą o zdrowiu, a chodzi między innymi o algorytm wykrywający upadki, ostrzegający przed głośnym otoczeniem, czy zbyt wysokim tętnem.

Apple Watch Series 6 z paskiem Solo Loop, fot. Apple. Apple Watch Series 6 z jednym z odświeżonych pasków Nike, fot. Apple.

Oprócz mierzenia saturacji, Watch Series 6 wyposażono w działający stale w tle wysokościomierz i obsługę nadchodzącej aplikacji (i serwisu) Apple Fitness+. Ten jednak nie jest jeszcze dostępny, a w dniu premiery nie pojawi się na polskim rynku. Nowy smartwatch oferuje jaśniejszy wyświetlacz i nowy dwurdzeniowy procesor oparty na układzie A13 Bionic, który można znaleźć w iPhonie 11. Jest szybszy od poprzedników, a mimo to ma zapewniać do 18 godzin pracy na jednym naładowaniu.

Watch Series 6 z tarczą stworzoną na potrzeby fotografów, fot. stopklatka z prezentacji Apple Event 2020 / YouTube.

Apple Watch Series 6 to także szereg nowych pasków. Najciekawsze to te z serii Solo Loop, które zakłada się na nadgarstek jedynie poprzez ich naciągnięcie (paski nie mają żadnego elementu, który można rozpiąć). By było to możliwe, występują w kilku rozmiarach – i oczywiście wielu wzorach.

Apple Watch Series 6 będzie dostępny od 18 września w cenie od 1899 złotych. Warto mieć świadomość, że decydując się na niektóre zestawienia obudów i pasków, cenę tę można łatwo podwoić lub niemal potroić w przypadku wybrania bransolety panelowej w kolorze gwiezdnej czerni.

Apple Watch SE

Apple zaskoczył wszystkich i zaprezentował nie tylko 6. generację Apple Watcha, ale także jego tańszy odpowiednik, nazwany Apple Watch SE. To wersja oferująca tylko część możliwości "pełnej" wersji, ale za to dużo bardziej atrakcyjnie wyceniona. Wizualnie jednak, obydwa sprzęty trudno będzie odróżnić na pierwszy rzut oka.

Kolekcja Apple Watch SE 2020, fot. Apple.

Watch SE wyposażony jest w przyspieszeniomierz, żyroskop i wysokościomierz z modelu Series 6, włącznie z najnowszymi czujnikami ruchu i mikrofonami, które są wykorzystywane między innymi do wykrywania upadków, automatycznego wzywania pomocy i czy wykrywania zbyt głośnego otoczenia.

Wyraźnie promowanym przez Apple atutem Watcha SE ma być wygodna konfiguracja Family Setup dzięki watchOS 7. Rozwiązanie to pozwala korzystać dzieciom (lub innym osobom bez iPhone'a) korzystać z Watcha Se, w tym śledzić sen, dokładność mycia rąk czy sukcesy sportowe. Apple Watch SE będzie dostępny od 18 września w cenie od 1299 złotych.

O wszystkich szczegółach związanych z Apple Event 2020 przeczytacie w naszej relacji na żywo, zaś więcej o nowych zegarkach Apple Watch – na Komórkomanii. Samą prezentację można natomiast obejrzeć tutaj.