Apple Event 2020 – gdzie i kiedy oglądać wrześniową konferencję?

Apple Event 2020, czyli najważniejsza w roku konferencja Apple'a, odbędzie się 15 września. To istotne wydarzenie dla wszystkich fanów firmy, którzy czekają na prezentację nowych produktów. Chociaż wszyscy spodziewają się przede wszystkim premiery iPhone'a 12, najnowsze przecieki sugerują, że nie jest to takie oczywiste – z powodu pandemii koronawirusa pojawiają się problemy z dostawami. W praktyce będą jednak one zapewne dotyczyć jedynie sprzedaży, zaś prezentacja odbędzie się na czas.

Ewentualne nowe iPhone'y nie są jednak jedyną nowością, która może zostać pokazana podczas konferencji. Apple Event 2020 ma być także okazją do prezentacji nowego iPada, łączonej usługi subskrypcji Apple One oraz kolejnej generacji smartwatcha Apple Watch – teraz już z dopiskiem Series 6.

Konferencję Apple Event 2020 będzie można oglądać w internecie. Start zaplanowany jest na 15 września o godzinie 19:00 czasu polskiego. Streaming będzie dostępny na kanale YouTube Apple'a, zatem nikt nie powinien mieć problemów z jego uruchomieniem. Alternatywnie, zgodnie z tradycją, relację będzie można również śledzić bezpośrednio na stronie Apple'a.

Jak wynika z przecieków, jedną z cech szczególnych iPhone'a 12 Pro może być ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Co ciekawe jednak, jego premiera może być skomplikowana z powodu opóźnień w przygotowaniu sterowników. Już jutro przekonamy się, jak ostatecznie zostanie rozwiązany ten problem.