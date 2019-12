Asus Zenbook Pro Duo. Mistrz funkcjonalności

Udostępnij:

Asus Zenbook Pro Duo, to innowacyjny laptop przeznaczony dla osób, których praca zależy od wydajnego i funkcjonalnego sprzętu. Drugi ekran, umieszczony nad klawiaturą na poziomej części laptopa, daje nieznane dotąd możliwości ułatwienia pracy na urządzeniu mobilnym. Fakt, Zenbook Pro Duo nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, docenią go przede wszystkim twórcy treści wideo, graficy i fotografowie oraz wszyscy, którzy potrzebują dodatkowego miejsca, a nie chcą wozić ze sobą drugiego ekranu.

Pierwsze wrażenie Asus Zenbook Pro Duo, dzięki dodatkowemu ekranowi, to prawdziwie innowacyjny produkt wśród laptopów. Jednak w pierwszej chwili wydaje się znacznie gorszej jakości, niż ekran główny. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, dodatkowy ekran ma matową matrycę, co ułatwia obsługiwanie go palcem (oba ekrany są dotykowe). Niestety matowa matryca pogarsza wygląd kolorów i optycznie obniża kontrast obrazu. Po drugie, główny ekran został wyposażony w matrycę w technologii OLED, a przy OLED-ach każdy inne ekran wygląda po prostu słabo.

Po ułożeniu laptopa przed sobą oraz po dopasowaniu jasności drugiego ekranu (łatwodostępną kontrolką na ekranie) jakość obrazu jest wystarczająca i nie zwraca uwagi. Warto pamiętać, że dodatkowy ekran nie ma służyć do oglądania filmów i zdjęć, ani do grania. Ma to być dodatkowa przestrzeń robocza ułatwiająca pacę. Do oglądania zdjęć i filmów służy główny ekran o rozdzielczości 4K i matrycy OLED. Na nim wszystko wygląda pięknie.

W drugiej chwili uwaga przechodzi z dodatkowego ekranu na całość urządzenia. Można zauważyć, że tak jak wszystkie urządzenia Asusa klasy premium, tak samo Zenbook Pro Duo wykonany jest z najwyższą starannością, co potwierdzają wrażenia z użytkowania.

Uwagę zwraca też nietypowa ułożenie klawiatury i touchpada. Klawiatura znajduje się przy samej dolnej krawędzi laptopa, co sprawia, że znika naturalna podpórka na nadgarstki. Asus zaradził temu, dodając do zestawu specjalną, plastikową przystawkę. W przypadku, gdy laptop będzie przez dłuższy czas używany w pracy przy biurku, to świetne rozwiązanie podnoszące komfort. Gorzej będzie sprawdzało się w podróży i w przypadkowych miejscach, gdzie ułożenie podkładki nie będzie możliwe.

Niestandardowe jest też ułożenie touchpada, który znajduje się nie na środku, a w prawym dolnym rogu laptopa. Osobiście uważam, że obsługa tak umieszczonego gładzika jest wygodniejsza i naturalniejsza, niż gdy jest on umieszczony na środku. Ma to jednak także swoje minusy. Po pierwsze, sprawia, że klawiatura nie jest ułożona centralnie względem ekranu, a przesunięta kilka centymetrów w prawo. Po drugie, touchpad jest zdecydowanie mniejszy, niż ma to miejsce w klasycznym układzie, co czasem może sprawiać problemy np. podczas przeciągania plików po pulpicie.

Wydajność i kultura pracy Asus Zenbook Pro Duo został zaprojektowany z myślą o power userach, montażystach wideo, artystach tworzących grafiki, fotografach retuszujących zdjęcia itp. W celu zapewnienia im komfortowej pracy laptop oferuje odpowiednie zasoby mocy. Do wyboru są dwa, mocne procesory Intel (Core i9-9980HK lub i7950), 8, 16 lub 32 GB pamięci RAM-u oraz karta graficzna GeForce RTX 2060 z 6 GB VRAM.

Zastosowanie bardzo mocnego procesora, ale wcale nie najmocniejszej karty graficznej idealnie ukazuje, w czym laptop będzie się lepiej spisywał i do czego jest przeznaczony. Chociaż większość najnowszy gier ruszy na Zenbooku Pro Duo bez problemu, to nie jest on dedykowany do tego rodzaju rozrywki. Cześć gier nich może mieć problem z utrzymaniem się powyżej 60 kl/s przy maksymalnych ustawieniach i w rozdzielczości 4K. Tak jest m.in. z "Wiedźminem 3". W grach, które wykorzystują Ray Tracing, problemem może być nawet 30 kl/s przy rozdzielczości 4K.

Laptop Asus Zenbook Pro Duo przeznaczony jest do prac wymagających wytężonej pracy procesora jak np. obróbka graficzna i obróbka wideo. W tych zadaniach spełnia się zdecydowanie lepiej niż w grach. Tutaj zastosowanie też ma drugi ekran, na którym można wyświetlić np. timeline (w programach do obróbki wideo) lub paski narzędzi. Każdy program można dopasować ręcznie do dwóch ekranów, a niektóre są już specjalnie dopasowane do takiego układu przez producenta (np. Adobe Premiere).

Ogromnym plusem laptopa jest fakt, że nawet przy dużym obciążeniu wiatraczki chłodzące pracują z akceptowalnym poziomem hałasu. Oczywiście je słychać, ale nie jest to dźwięk silników odrzutowych, co potrafi się zdarzać w nowych laptopach. Tym samym Zebooka Pro Duo należy pochwalić, za rozwiązanie problemu nagrzewania się urządzenia. Dzięki dwóm wiatraczkom wyrzucającym gorące powietrze na boki laptop nie nagrzewa się znacznie i pozwala na komfortową pracę.

W teście Cinebench R15 Zenbook Pro Duo uzyskał bardzo dobry wynik 1497 punktów. W GeekNebch 4 uzyskał natomiast 5295 w teście na jednym rdzeniu i 5295 na wielu rdzeniach. Co ważne procesor pracował z jednakową wydajnością przez dłuższe okresy bez spadków.

Działanie na baterii Asus Zenbook Pro Duo nie jest laptopem do pracy "w terenie". Jest raczej mocnym zamiennikiem dekstopu, którego można łatwo przetransportować, ale który będzie stał na biurku podpięty do gniazdka. Na baterii laptop wytrzymuje około od 2 do 3 godzin przy stosunkowo niskim obciążeniu, wykonując takie zadania jak praca na edytorze tekstu, przeglądanie internetu, czy wyświetlanie wideo.

Bardziej wymagające zadania, jak edycja wideo, edycja zdjęć czy tworzenie muzyki będą wymagały stałego podłączenia ładowarki. Stosunkowo krótki czas pracy na baterii był jednak do przewidzenia. Dwa ekrany o rozdzielczości 4K oraz mocny procesor i karta graficzna potrzebują odpowiednich zasobów energii.

Dzięki dwóm wiatraczkom w obudowie (po bokach) oraz unoszącej się poziomej części, która zapewnia dopływ powietrza od spodu, laptop zachowuje optymalną temperaturę nawet przy dużym obciążeniu. Jednocześnie system chłodzenia nie hałasuje bardziej, niż przyzwyczaiły nas do tego laptopy o dużej mocy.

Desing i user experience Główny atut Zebooka Pro Duo, jakim jest drugi ekran, nie został pozostawiony sam sobie. Jest to w pełni przemyślany element, z rozwiązaniami, które ułatwiają korzystanie z niego. Są to.: