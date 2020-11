BMW 330e xDrive Touring: Hybryda plug-in oraz liczne systemy wsparcia

Udostępnij:

Jakiś czas temu miałem możliwość zapoznania się z hybrydową odmianą BMW o oznaczeniu 330e xDrive. Auto z nadwoziem kombi oraz pełnym pakietem M prezentowało się świetnie, choć łączyło w sobie naprawdę mnóstwo sprzeczności. Hybryda, kombi, dodatki z serii M oraz mnóstwo nowoczesnych i ciekawych rozwiązań na pokładzie.

Napęd hybrydowy w 330e xDrive i zarządzanie energią

Najważniejszym i najnowszym elementem testowanego modelu był napęd hybrydowy plug-in. Model oznaczony jako 330e xDrive to nowość w ofercie. Zacznijmy od podstaw. Razem z silnikiem spalinowym moc systemu hybrydowego wynosi 292 KM. Moc ta krzesana jest z silnika benzynowego 2.0 o mocy 184 KM oraz elektrycznego o mocy 113 KM. Moc układu oczywiście nie sumuje się bezpośrednio, a jest wynikiem najwyższej sumy mocy obu silników przy danej prędkości obrotowej. Na pełnej baterii auto jest w stanie przejechać około 63 km. W moim teście udało mi się przejechać na baterii około 50 kilometrów w warunkach miejskich. Jak wygląda sprawa ładowania?

Samochód można ładować w domu za pośrednictwem załączonego specjalnego kabla do ładowania lub za pomocą stacji Wallbox – i po ok. 2:50 h (Wallbox) lub 4:30 h (gniazdko elektryczne) akumulator jest znów w pełni gotowy do pracy. Gniazdo ładowania w pojeździe znajduje się pod klapką w przednim lewym błotniku i jest zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby doładować się ze stacji publicznej i tutaj przydaje się usługa mobilna BMW Charging. Za pośrednictwem strony internetowej BMW Charging, aplikacji mobilnej BMW Charging lub też bezpośrednio poprzez system nawigacyjny w aucie, kierowca może wyszukiwać pasujące stacje ładowania. Zaletą jest bezgotówkowy dostęp za pomocą karty BMW Charging lub autoryzacji poprzez aplikację z comiesięcznymi rozliczeniami. Zamiast kilku osobnych kart do ładowarek różnych sieci, mamy jedną kartę oraz aplikację.

BMW zastosowało dość intuicyjny i sprawny system zarządzania energią. Zdaniem producenta system koordynuje współpracę wszystkich elementów układu napędowego z silnikiem elektrycznym, tak aby zapewnić możliwie najlepszą wydajność i wysoką dynamikę jazdy. Oczywiście działa to dość sprawnie, ale aby uzyskać optymalne efekty dostosowane do własnych preferencji, warto zadbać o to samodzielnie tj. zmienić tryb np. na Battery Control, gdy chcemy oszczędzić energię elektryczną na później. Np. ruszamy w daleką trasę i chcemy, aby po dojechaniu do miasta docelowego, auto miało pełną baterię, aby wtedy skorzystać z trybu Elecric. W trybie hybrydowym auto miesza napędy, choć zdecydowanie faworyzuje napęd elektryczny i dość szybko wyczerpuje baterię.

Aplikacja BMW Connected

W najnowszej wersji aplikacji BMW Connected mamy mnóstwo ciekawych funkcji i udogodnień. Największa nowością jest między innymi cyfrowy kluczyk, dostępny teraz również dla użytkowników urządzeń Apple. Niestety przez pewien bieg zdarzeń tj. rozładowany iPhone, brak PIN/PUK, potem problemy z usuniętą z aplikacji kartą itp. nie miałem okazji tego sprawdzić, ale inni użytkownicy zapewniali, że działa sprawnie i bezproblemowo. Gdy tylko będę miał w teście inne BMW, na pewno samodzielnie to przetestuję.

BMW Connected oferuje między innymi opcję Connected Command, czyli możliwość udostępnienia innym użytkownikom niektórych funkcji pojazdu. Za pomocą aplikacji inni pasażerowie lub użytkownicy mają dostęp do systemu rozrywki, nawigacji i podstawowych funkcji w aucie. Mogą oni np. podczas podróży planować trasę przejazdy, wybierać stacje radiowe, układać playlisty itp. Kierowca może się wtedy skupić na prowadzeniu auta. Warto również pamiętać, że od jakiegoś czasu BMW oferuje zdalną aktualizację oprogramowania. Czasy, w których kierowca musiał udawać się okazjonalnie do serwisu, aby zaktualizować oprogramowanie w aucie minęły. Teraz system auta aktualizuje się tak, jak system na smartfonie – w trybie OTA.

Systemy asystujące i wspomagające kierowcę

Już w BMW Serii 3 systemów wsparcia, asyst i wspomagających kierowcę jest mnóstwo. Niektóre z nich są niezwykle ciekawe, ale zacznijmy od najważniejszych. System asystujący kierowcę Professional to pakiet dodatków i asystentów, który w znacznym stopniu wspierają kierowcę oraz pomagają podczas codziennych podróży. W jego skład wchodzi między innymi zaawansowany asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu ze wspomaganiem w ciasnych miejscach. Jest także asystent zatrzymania awaryjnego, lokalne ostrzeganie przed zagrożeniami asystent pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną itp.

Wspomniany asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu działa do 210 km/h przy aktywowanym aktywnym regulatorze prędkości. Jest on skuteczny na każdym rodzaju dróg, choć najlepiej spisuje się tam, gdzie są wyraźne linie na drodze. Na drogach bocznych np. bez pobocza i namalowanych linii oddzielających pasy ruchu, stara się trzymać auto w miarę blisko prawej krawędzi, ale na łukach i zakrętach zdarza się, że się gubi. Warto również wspomnieć o asystencie ograniczeń prędkości. Możemy ustawić go tak, aby aktywnie reagował i dostosowywał prędkość podczas jazdy z włączonym aktywnym regulatorem prędkości. Ograniczenia są określane nie tylko przez system nawigacyjny, ale również za pomocą kamer.

W codziennej jeździe bardzo przydatny jest rejestrator jazdy BMW. Tak, producenci wreszcie zaczynają robić pożytek z mnóstwa kamer wokół samochodu. Obecnie oferowane kamery w BMW są naprawdę świetnej jakości, więc w ostatnich aktualizacjach pojawiła się funkcja umożliwiająca włączenie rejestratora jazdy. Co ciekawe, korzysta on ze wszystkich kamer tj. przedniej, tylnej oraz tych, które montowane są w lusterkach. Nagrania możemy oglądać na monitorze pokładowym, lub przenieść je na pamięć USB i odtwarzać je na ekranie komputera. Wraz z obrazem rejestrowane są dane z GPS, prędkość itp. Nagranie jest zapisywane automatycznie po kolizji lub manualnie poprzez przytrzymanie przycisku odpowiedzialnego za widok z kamer np. podczas parkowania.

Bardzo przydatny jest również asystent parkowania Plus oraz asystent cofania. Ten pierwszy oferuje bardzo złożony widok z kamer tj. Surround View z Top View, Panorama View oraz Remote 360 View. Ten ostatni pozwala na podgląd otoczenia auta za pośrednictwem aplikacji BMW Connected. Oprócz tego asystent parkowania posiada funkcję hamowania awaryjnego, gdy za szybko zaczniemy zbliżać się do innego auta na parkingu. Warto wspomnieć także o asystencie cofania, który zapamiętuje ostatnie 50 metrów przejechanych do przodu z prędkością do 35 km/h np. podczas próby zaparkowania w ciasnej uliczce. Po aktywacji tej funkcji możemy pokonać ten sam dystans, ale wstecz.

Podsumowanie

Hybrydowa odmiana BMW Serii 3 w nadwoziu kombi i z napędem xDrive to koszt co najmniej 219 310 złotych. Po dodaniu wyposażenia opcjonalnego w egzemplarzu testowym, cena zapewne przekroczyła znacząco 300 000 złotych. To dużo, ale trudno znaleźć auto o tak zaawansowanym i przede wszystkim świetnie działającym wyposażeniu z dedykowaną aplikacją o tak różnorodnej funkcjonalności oraz z mnóstwem przydatnych funkcji, od aktywnych tempomatów współpracujących z GPS, przez świetnej jakości kamery 360 stopni o różnorodnych funkcjach, po wbudowany rejestrator jazdy i całe rzesze asystentów wspierających kierowcę.