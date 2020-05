Bill Gates uruchamia projekt SCAN. Miliarder finansuje kluczowe badania nad COVID-19

Udostępnij:

Bill Gates uruchomił projekt o nazwie SCAN. Założyciel Microsoftu chce pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z Wuhan, powodującego COVID-19. Celem projektu jest zwiększenie liczby testów, dzięki którym naukowcy będą zgłębiać wiedzę dotyczącą rozwoju choroby.

SCAN, czyli Seattle Coronavirus Assessment Network to nowy projekt wspierany finansowo przez jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Nieprzypadkowo w jego nazwie pada nazwa miasta. To właśnie w Seattle ruszy pilotażowy projekt którego celem oprócz wykrywania przypadków COVID-19, ma odpowiedzieć na trzy pytania.

SCAN ze wsparciem Billa Gatesa ma pomóc wykrywać osoby zarażone, które COVID-19 przechodzą bezobjawowo. Kolejnym zadaniem jest stwierdzenie, czy wirus jest sezonowy, a także zależny od pogody (na co częściowo już odpowiedziano). Trzecim pytaniem jest, kiedy możemy bezpiecznie powrócić do normalnego trybu pracy i wysłać dzieci do szkół.

Mieszkańcy Seattle zostają więc poddani testom. Do wzięcia udziału w projekcie zgłaszają się sami, przy czym na razie zebrano już komplet chętnych. Każdy z uczestników projektu otrzyma możliwość wykonania samodzielnych testów bez wychodzenia z domu, a następnie przesłania próbek do laboratorium. Badania dokonuje się przy pomocy pobrania wymazu z nosa.

Do projektu SCAN wybrano zarówno osoby czujące się dobrze, jak i te odczuwające pewne symptomy COVID-19. Jak zaznacza sam Gates we wpisie na swoim blogu, celem badania nie jest zastąpienie testów wykonywanych przez służby zdrowia. Miliarder chce poszukiwać wiedzy na temat pandemii, abyśmy mogli skutecznie z nią walczyć.