Bitcoin to trzecia co do wielkości waluta, twierdzi Deustche Bank

Udostępnij:

Ostatni raport opublikowany przez Deutsche Bank pochyla się nad Bitcoinem. Ponieważ kryptowaluta stała się już trzecią walutą pod względem całkowitej wartości w obiegu, nie można ignorować jej znaczenia. Szczególnie, że zgodnie ze słowami analityków, jego cena może nadal rosnąć.

Raport Deutsche Banku nawiązywał do tzw. efektu dzwoneczka, czyli sytuacji, w której zjawisko staje się bardziej prawdziwe, ponieważ coraz więcej osób wierzy w jej istnienie. W sytuacji ekonomicznej, zjawisko to dotyczy chociażby samego pieniądza. Banknoty i monety, same w sobie, są tylko kawałkami papieru lub stopami metali, jednak wiara społeczeństwa w ich wartość sprawia, że stają się realną walutą wymiany.

Podobna zasada zachodzi więc w sytuacji Bitcoina. Coraz więcej osób jest zainteresowanych kryptowalutą i wierzy w jej wartość. Sytuacja nabiera więc rozpędu i staje się ona ważnym środkiem płatniczym, który jest coraz częściej uznawany.

Sam raport Deutsche Banku potwierdza tę tezę. Bitcoin stał się trzecią co do wielkości walutą pod względem całkowitej wartości w obiegu, w stosunku to walut fiducjarnych, jak dolary i euro. Na tym jednak nie koniec, ponieważ analitycy banku twierdzą, że rządy i banki centralne powinny zdawać sobie sprawę z istotności kryptowalut. Mamy już niemal całkowitą pewność, że nie są one tylko szalonym pomysłem, ale zostaną z nami jako poważne środki płatnicze.

Mając to na względzie bank uważa, że należałoby zacząć regulować branżę kryptowalut. Sugeruje on także, iż prawdopodobnie dojdzie do tego jeszcze pod koniec tego roku lub zaraz na początku przyszłego.