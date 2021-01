Co dalej z dostępnością PlayStation 5? AMD uchyla rąbka tajemnicy

Udostępnij:

CEO AMD Lisa Su przedstawiła w środę wyniki finansowe firmy. W czwartym kwartale czerwoni uzyskali 3,24 miliarda dolarów przychodów, co stanowi wynik o 53 proc. większy niż w ubiegłym roku. Prezes zdradziła także, co dalej z dostępnością konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

AMD zalicza rekordowy kwartał oraz rok pod względem dochodu. W 2020 roku firma uzyskała 9,76 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 45 proc. rok do roku. Czwarty kwartał był także rekordowy. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, dochód firmy wyniósł 3,24 miliarda dolarów. To o 16 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i 53 proc. więcej rok do roku.

AMD zdradza, co dalej z dostępnością PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Zakup konsoli PlayStation 5 jest aktualnie równie skomplikowany, co kupno najnowszych kart graficznych Nvidii czy AMD. Łańcuch dostaw niedomaga, a klienci czekają miesiącami na zamówione produkty. Sytuacja prędzej czy później powinna się ustabilizować, ale według AMD jeszcze trochę poczekamy.

Lisa Su stwierdziła, że aktualnie trwają największe obciążenia związane z dostępnością czipów dla konsol Sony i Microsoftu. W pierwszej połowie 2021 roku nic nie powinno ulec zmianie. Według szefowej AMD, większych dostaw PlayStation 5 i Xbox Series X/S możemy spodziewać się dopiero w drugiej połowie roku, ale też nie należy oczekiwać cudów. Dostępność będzie lepsza, ale nadal mogą występować problemy.

Aktualnie w Polsce bez problemu kupimy konsolę Microsoftu. Xbox Series X/S można znaleźć w sklepach, ale w serwisach ogłoszeniowych znajdziemy już nawet używany sprzęt. Niestety, fani PlayStation nie mają tak łatwo. Trzeba mieć sporo szczęścia, żeby zakupić konsolę PS5. Nie ma tu żadnego zaskoczenia – wyniki sprzedaży konsol w Polsce potwierdzają, że chętniej sięgaliśmy po sprzęt Sony.