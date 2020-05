Dane klientów Apteki Gemini w niepowołanych rękach. W ramach przeprosin – upominki

Udostępnij:

Dane klientów Apteki Gemini trafiły w niepowołane rece. To już trzecia dziś informacja o podobnym problemie, zaraz po wiadomości o wycieku danych z Politechniki Warszawskiej i zamówieniach klientów MediaMarkt, które można było znaleźć w Google. W przypadku Apteki Gemini już teraz pomyślano o tym, jak wynagrodzić szkodę klientom.

O szczegółach poinformował Niebezpiecznik, który cytuje wiadomość e-mail rozsyłaną przez administratorów apteki do klientów. Z długiego tekstu dowiadujemy się, że "dostęp do danych znajdujących się na koncie użytkownika przez osobę nieuprawnioną był krótkotrwały i możliwy jedynie w czasie od 13:27 do 13:45 w dniu 28.04.2020 r. Awaria w momencie wykrycia została natychmiast usunięta".

Administratorzy Apteki Gemini informują o naruszeniu danych osobowych, fot. Niebezpiecznik.

Wśród danych, które mogły oglądać nieuprawnione osoby znalazły się między innymi nazwiska, adresy i historia zakupów w aptece. Jednocześnie administratorzy podkreślają, że w wyniku zaistniałej sytuacji nie trzeba zmieniać haseł do swoich kont – one nie trafiły w niczyje ręce, ani nie wyciekły na zewnątrz. Spory niepokój może natomiast budzić kwestia dostępności historii zakupów. Na jej podstawie można przecież zakładać, jakie problemy zdrowotne ma dany klient – choć rzecz jasna, tego nie uda się w żaden sposób potwierdzić.

Na plus należy bez wątpienia zaliczyć szybką reakcję sklepu, który zaradził nieuprawnionemu dostępowi w kilkanaście minut. Co ciekawe, administratorzy od razu pomyśleli o zadośćuczynieniu, a przynajmniej miłym geście w stronę klientów. W ramach przeprosin za zaistniałą sytuację, klienci Apteki Gemini dostaną upominki – produkty marki SEMA.