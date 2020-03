Darmowe dostawy na Allegro przez miesiąc. Odbierz swój darmowy pakiet Allegro Smart

Udostępnij:

Allegro oferuje darmowy dostęp do programu Allegro Smart! na cały miesiąc. Koszt dostaw produktów przez ten czas będzie całkowicie pokrywany przez firmę. Pakiet można odebrać na stronie Allegro.

Allegro dołącza do grona firm oferujących pomoc z powodu trwającej pandemii koronawirusa. Od teraz aż do 18 kwietnia klienci serwisu mogą skorzystać z bezpłatnej dostawy produktów za pomocą usługi Allegro Smart!. Aby aktywować pakiet, wystarczy przejść na tę witrynę, lub zrobić to w trakcie zakupu. Podobną promocję oferuje także Empik.

Odbierz swój pakiet Allegro Smart! za darmo na miesiąc

Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 PLN za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 PLN za dostawę kurierską na terenie całej Polski. Osoby, które aktualnie korzystają z Allegro Smart! nie będą pokrzywdzone. Ich subskrypcja zostanie przedłużona o jeden darmowy miesiąc.

- Ze względu na obecną sytuację w kraju i apele o pozostanie w domach i unikanie dużych zgromadzeń, Allegro zdecydowało się wspierać tych, którzy stosują się do zaleceń a także rodziny, które chcą zrobić zakupy dla swoich najbliższych - powiedział François Nuyts, prezes Allegro.

Pamiętajmy, że darmowa przesyłka nie dotyczy wszystkich ofert. Aukcje objęte programem bezpłatnych dostaw są odpowiednio oznaczone. Jeśli tuż przy cenie znajdziecie logo "Smart!", oznacza to darmową przesyłkę w ramach pakietu. Jeśli jej nie ma, oferta nie jest objęta programem.

Allegro zaznacza, że po wygaśnięcia darmowego miesiąca usługi Allegro Smart!, firma nie przedłuży automatycznie pakietu bez waszej wiedzy. Nie będzie również zachęcać do wykupienia usługi.