Duże zmiany w Google. "Zobowiązujemy się, by zrobić to, co do nas należy"

Do 2030 roku Google zamierza korzystać wyłącznie z czystej energii. Firma chwali się, że jest pierwszą w branży technologicznej, która powiesiła sobie tak wysoko poprzeczkę.

- Kilka lat temu powodzie zniszczyły Ćennaj w Indiach – miasto mojego dzieciństwa, które przez wiele lat doświadczało ekstremalnej suszy - pisze Sundar Pichai, prezes Google i Alphabet, na blogu Google'a.

Widząc zniszczone miasto CEO Google dał sobie sprawę z tego, że "skutki zmian klimatu dotkną nas wszystkich". O tym samym przypomniały wielkie pożary w Kalifornii.

"Zobowiązujemy się, by zrobić to, co do nas należy" - zapowiada więc Pichai. Co ma na myśli?

Przede wszystkim przejście na czystą energię.

Jako pierwsza z dużych światowych firm zobowiązujemy się, że nasze centra danych i biura na całym świecie będą na stałe, przez całą dobę, funkcjonowały wyłącznie w oparciu o bezemisyjną energię (ang. carbon free). Jest to o wiele większe wyzwanie niż tradycyjne podejście polegające na zrównoważeniu zużycia energii konwencjonalnej i odnawialnej, ale będziemy pracować nad osiągnięciem tego celu do 2030 roku.

Oprócz tego Google inwestuje w bezemisyjną energię w industrialnych regionach na świecie, co ma pozwolić na produkcję 5 gigawatów nowej energii. "W ten sposób pomagamy 500 miastom zmniejszyć ich emisje dwutlenku węgla" - czytamy na blogu.

Google dba o klimat i stworzy miejsca pracy

W ten sposób "przedstawione dzisiaj zobowiązania przyczynią się do powstania ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze czystej energii i powiązanych z nim branżach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, do 2025 roku".

Google o zmianach klimatycznych nie przypomniało sobie teraz. Firma podkreśla, że dzięki inwestycjom z 2007 roku dziś "ślad węglowy netto Google za cały okres funkcjonowania firmy jest obecnie równy zeru".

Patrzymy w przyszłość z optymizmem: dzięki wykorzystaniu nowych technologii, inwestycjom we właściwą infrastrukturę i narzędzia, jak również poprzez wsparcie partnerów, organizacji non-profit, a przede wszystkim ludzi, kolejne dziesięciolecie okazać się może najważniejszą dekadą z perspektywy działań na rzecz klimatu. Jesteśmy zaszczyceni, że robiąc to, co do nas należy, możemy przyczynić się do bezemisyjnej przyszłości dla całego świata

Do 2030 jeszcze daleka droga, ale Google ma też coś na "tu i teraz". Opracowywane przez firmę narzędzia i aplikacje "do 2022 roku pomogą miliardowi ludzi w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów". Google ma tu na myśli takie inicjatywy jak Google Maps i wyszukiwarka wypożyczalni rowerów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy Google Flights pokazujące jak najmniej emisyjne połączenia lotnicze.