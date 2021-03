Dzień Domeny Internetowej. 15 marca obchodzimy wyjątkowe święto

Udostępnij:

15 marca 1985 roku zarejestrowano pierwszą komercyjną domenę internetową o nazwie "symbolics.com", która istnieje do dziś. Z tej okazji, co roku o tej porze obchodzimy Dzień Domeny Internetowej. Przy tej okazji warto podkreślić, że w tym roku świętujemy także 30. rocznicę podłączenia Polski do internetu.

O tej wyjątkowej dacie w "kalendarzu świąt nietypowych" przypomina Państwowy Instytut Badawczy NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), który w grudniu 1991 roku podłączył Polskę do internetu.

Aktualnie w Rejestrze Domeny ".pl" prowadzonym przez NASK, utrzymywanych jest prawie 2,5 mln aktywnych nazw na rzecz ponad 1 mln abonentów, z czego ok. 2/3 to firmy, a 1/3 to osoby prywatne. Domena ".pl" jest najpopularniejszą domeną w naszym kraju i stanowi 7 na 10 rejestrowanych domen w Polsce.

- W 2020 roku wskaźnik odnowień domeny ".pl" uzyskał najwyższy wynik od 12 lat i na koniec roku wyniósł 68,82% - informuje NASK w komunikacie. Podkreśla przy okazji, że domena ".pl" znajduje się na 6 miejscu wśród europejskich domen krajowych.

NASK: bezpieczna domena to bezpieczne dane

NASK podkreśla w specjalnym oświadczeniu, że w ramach swoich obowiązków dba o bezpieczeństwo i dostępność domeny ".pl". W tym celu udostępnia i zaleca abonentom oraz rejestratorom stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jak np. DNSSEC, .pl Registry Lock, dla zarejestrowanych nazw, których celem jest ochrona zarówno ich, jak i pozostałych użytkowników internetu przed zagrożeniami w sieci.

- Niezależnie, czy jesteś bezpośrednio abonentem nazwy w domenie ".pl", czy też użytkownikiem internetu korzystającym ze stron www, poczty elektronicznej, inteligentnych urządzeń i szerokiej gamy usług świadczonych online, pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od twojego świadomego i odpowiedzialnego działania w cyfrowej przestrzeni - podkreślają eksperci NASK.

- Własna domena to istotny element promocji, tożsamości i wiarygodności. Rejestrując domenę internetową można prowadzić m.in. stronę firmową, hobbystyczną czy związaną z konkretnym wydarzeniem bądź akcją specjalną, blog i sklep online, można mieć nieograniczoną liczbę kont pocztowych - podkreśla NASK w oświadczeniu. Eksperci instytutu wyjaśniają, że będąc abonentem domeny, buduje się swoją tożsamość cyfrową i uwiarygadnia działalność.

W komunikacie wskazano również, że domena ".pl" działa w Polsce już od blisko 30 lat. Pierwsze z nich były związane ze środowiskiem akademickim, a ich obsługę powierzono Zespołowi Koordynacyjnemu NASK, działającemu w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 1993 roku powstała NASK jednostka badawczo-rozwojowa, która przejęła zobowiązania Zespołu Koordynacyjnego, w tym prowadzenie Rejestru nazw Domeny ".pl".