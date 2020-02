EFF wciąż walczy o domenę .org i szuka pomocy w Federalnej Komisji Handlu

Nad domeną .org jakiś czas temu zebrały się czarne chmury. Problemy sprawia organizacja ISOC (The Internet Society), zajmująca się opieką nad top-domeną .org (PIR) w ramach odpowiedzialności powierzonych jej przez ICANN, opiekuna światowej sieci serwerów nazw domenowych (czyli DNS).

ISOC kilka miesięcy temu zadecydował, że sprzeda domenę powierzoną jej w opiekę bliżej nieznanemu, prywatnemu funduszowi Ethos Capital. Prędko wyszło na jaw, że wspomniany fundusz, zupełnie przypadkiem, zrzesza wielu byłych pracowników ICANN (cóż za korzystny zbieg okoliczności!), która to nie widzi żadnych problemów w powierzeniu obsługi .org prywatnej instytucji, oczekującej zysków.

Gdy tylko sprawa zgromadziła wierne grono obserwatorów i została narażona na działanie opinii publicznej, Ethos Capital wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że będzie pracował etycznie i nie narazi właścicieli domen pod parasolem .org na ryzyko utraty zasobów lub nagły wzrost kosztów. W świecie, gdzie non-profit zawsze przegra z wielkim biznesem, obwieszczenia dobrej woli ze strony milionerów budzą pewne wątpliwości.

Honestly, that's the very bare minimum that ICANN should be plumping for here. There's no conceivable universe in which a nonprofit that exists solely to oversee .ORG and disperse its vast profits should, instead, flog off .ORG to a shadowy cabal of billionaire looters.



/end