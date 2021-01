FBI ostrzega przed nowym atakiem. Hakerzy przejmują dostęp do alarmów domowych

Udostępnij:

FBI zwraca uwagę, że wykradzione dane uwierzytelniające, np. loginy i hasła do kont e-mail, mogą być wykorzystywane do przechwytywanie dostępów do alarmów domowych. Federalni jako przykład podają urządzenia typu Ring. Jest kilka scenariuszy, które wykorzystują hakerzy.

Przypadek opisywany przez FBI określa się mianem "swattingu". To bardzo przykry i niekiedy kończący się tragedią internetowy żart. Sytuacja wygląda następująco: żartowniś dzwoni na policję i informuje o zagrożeniu czyjegoś życia i niebezpiecznym napastniku. Podaje adres ofiary swojego żartu. Policja musi przyjąć takie zgłoszenie. Po kilkunastu minutach w domu/mieszkaniu zjawia się specjalna jednostka policji zwana też SWAT.

Producenci inteligentnych systemów bezpieczeństwa zauważyli, że ich urządzenia są wykorzystywane do wysyłania tego typu fałszywych zgłoszeń policji. Sprawie przyjrzało się FBI i według ich ustaleń, w każdym z tego typu przypadków do systemu alarmowego włamano się poprzez wykorzystanie loginów i haseł, które trafiły do sieci w wyniku wcześniejszych wycieków danych.

Użytkownicy "smart zabezpieczeń" zarejestrowali swoje urządzenia na taki sam adres e-mail i hasło, których korzystali w innych serwisach. Pamiętajcie, aby nie popełniać tego typu błędów i w razie wycieku danych z jakiegokolwiek portalu zmienić loginy i hasła do wszystkich innych kont, w których mogliście posiadać takie same dane uwierzytelniające.

Nie tylko swatting – "haker" może okazać się zwykłym przestępcą i okraść ofiarę

Żarty żartami, ale dostęp do takich urządzeń jak alarm domowy, kamera czy czujnik ruchu nie brzmi zabawnie. Cyberprzestępca posiadający dostęp do takich urządzeń może z łatwością dokonać kradzieży i nie zostawić po sobie żadnych śladów. A jak widać, część użytkowników inteligentnych urządzeń jest nieświadoma, że hasła należy od czasu do czasu zmieniać.

FBI zwraca także uwagę, aby korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego dla swoich kont online oraz na wszystkich urządzeniach dostępnych za pośrednictwem połączenia internetowego, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że przestępca uzyska do nich dostęp. Z kolei jeżeli macie problem z zapamiętaniem zróżnicowanych haseł, warto skorzystać z menedżerów haseł.

Wybierz najlepsze sprzęty technologiczne tego roku i wygraj 5 tys. złotych! Wejdź na imperatory.wp.pl i zagłosuj.