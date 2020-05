Facebook idzie na zakupy. Kupuje słynne Giphy za 400 mln dolarów

Facebook po raz kolejny udowadnia, że rozwój jest jednym z priorytetów firmy. Gigant z Menlo Park ogłosił w piątek 15 maja, że kupuje popularny serwis Giphy - jedną z największych stron zajmujących się GIF-ami w internecie. Jak informują media zza oceanu, koszt transakcji opiewa na 400 milionów dolarów.

- Giphy, lider ekspresji wizualnej i twórczości, dołącza dziś do firmy Facebook jako członek zespołu Instagram. Giphy sprawia, iż codzienne rozmowy są bardziej zabawne, dlatego planujemy jeszcze bardziej zintegrować ich bibliotekę z Instagramem i naszymi innymi aplikacjami, aby ludzie mogli znaleźć właściwy sposób wyrażania siebie - czytamy w oficjalnym komunikacie firmy.

For $400M, Facebook just bought GIPHY’s surveillance into visual communication trends in every app. pic.twitter.com/NH9TYy8eOT