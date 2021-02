Facebook: śledzenie waszej aktywności jest w porządku. Oddajcie swoje dane

Udostępnij:

Facebook wprowadza nowe powiadomienia dla użytkowników aplikacji na system iOS. Nowe okienko wyświetlane podczas pierwszego zalogowania ma poinformować użytkowników o tym, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane. Pojawia się też notka, że oddając swoje dane "wspieramy małe firmy".

Nowa funkcja poprosi użytkowników iOS o wyrażenie zgody na gromadzenie ich danych, zamiast dawać im możliwość rezygnacji. Według analityków, tylko 10-30 proc. użytkowników faktycznie zgodzi się na gromadzenie danych, przez co Facebook straci sporo pieniędzy. Firma już wystosowała specjalny list do swoich inwestorów w tej sprawie.

Co więcej, w powiadomieniu znajdziemy informację, że zgadzając się na wykorzystywanie naszych danych, dajemy szansę zarobku niewielkim przedsiębiorcom. Facebook próbuje w ten sposób odwrócić uwagę użytkowników, aby jak najwięcej ludzi wyraziło zgodę na przekazanie swoich danych. Przecież każdy chce wspierać małe firmy. Facebook chce przekazać użytkownikom, dlaczego reklamy spersonalizowane są tak bardzo ważne i korzystanie z nich leży niemalże w dobrze każdego z nas.

"Aby pomóc ludziom w podjęciu bardziej świadomej decyzji, pokazujemy własną wizję wraz z powiadomieniem Apple. Dostarczy więcej informacji o tym, jak używamy spersonalizowanych reklam, które wspierają małe firmy i sprawiają, że nasze usługi mogą być darmowe" - czytamy we wpisie Facebooka na blogu, który został zaktualizowany 1 lutego 2021 roku.

Nowe powiadomienie to odpowiedź na zmiany wprowadzane w iOS

Nowe ultimatum wiąże się ze zmianami dotyczącymi prywatności wprowadzanymi właśnie przez Apple. Firma rozwija kilka kluczowych regulacji, w tym przymus dla deweloperów o informowaniu użytkowników, w jaki sposób każda z aplikacji dostępnych w App Store wykorzystuje ich dane. Te informacje będą teraz dostępne nawet jeszcze przed pobraniem apki, bezpośrednio w markecie Apple'a.

Wkrótce iOS 14 jeszcze bardziej utrudni śledzenie użytkowników. Twórcy aplikacji będą zmuszeni do pytania użytkowników o zgodę na zbieranie ich danych w celu przedstawiania spersonalizowanych reklam. Te zmiany Apple zapowiadał jeszcze latem 2020 roku i już wtedy Mark Zuckerberg stwierdził, że zaszkodzą one branży. Szczególnie zaszkodzą interesom Facebooka. Co więcej, firma Zuckerberga zdecydowała się nawet na pozew sądowy przeciwko Apple w tej sprawie.