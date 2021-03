Funkcja Live Audio od Facebooka to kolejna kopia Clubhouse’a

Udostępnij:

Mówią, że jak kopiować to od najlepszych. Najwidoczniej z takiego założenia wyszedł Facebook, który od pewnego czasu pracował na funkcją Live audio. Serwis 9to5Mac postanowił sprawdzić jak wygląda ta ukryta jeszcze przed użytkownikami opcja. To co jednak widać od razu, to brak kreatywności ze strony twórców Facebooka.

9to5Mac powołuje się na dewelopera Alessandro Paluzzi, który jest znany z ujawniania różnych funkcji przez ich oficjalnym ogłoszeniem. Paluzziemu udało się włączyć funkcję Live Audio w aplikacji mobilnej Facebooka po czym zamieścił kilka screenshotów na swoim koncie na Twitterze.

#Facebook is working on audio rooms 👀



ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2021

Wszystko wskazuje na to, że nowa funkcjonalność jest zintegrowana z facebookowym Messenger Rooms, który służy do z czatowania z innym użytkownikami poprzez nagrania audio i wideo. Inspiracja popularnym Clubhousem jest więc tutaj ewidentna.

Dzięki integracji z Facebookiem, użytkownicy Messenger Rooms będą w stanie zaprosić innych użytkowników do przyłączenia się do konwersacji. Zależnie od preferencji, aby doprowadzić do konwersacji będzie należało zaprosić do niej za pośrednictwem posta na Facebooku, bezpośredniej wiadomości na Messengerze lub po prostu wysyłając znajomym linka do stworzonego pokoju.

Zanim jednak nabierzemy stuprocentowej pewności, że Facebook skopiował pomysł i nie dodał do niego nic nowego, należy pamiętać, że wersja, którą pokazał Paluzzi, nie jest ukończonym produktem. Poza faktem, że funkcja ta obecnie jest niedziałająca, są spore szanse, że jej ostateczna forma zdąży jeszcze się zmienić.