Furgonetka BOX chce walczyć z Paczkomatami InPost – tworzy własną sieć automatów

Paczkomaty InPost już niedługo mogą mieć nową konkurencję. Firma Furgonetka BOX jest bowiem na etapie planowania własnej sieci automatów, która ma być dostępna dla wielu sieci handlowych, operatorów kurierskich, a nawet spółdzielni mieszkaniowych i samorządów. Podobnie jak Paczkomaty, mają być dostępne 24/7, a cały system "otwarty dla każdego".

O szczegółach można przeczytać na stronie Furgonetka BOX. Wiele szczegółów nie jest na razie znanych, ale wiadomo już – choć nie mówi się o tym wprost – że celem jest najpewniej podebranie klientów firmie InPost. Usługa do złudzenia będzie bowiem przypominać to, co dzisiaj oferują Paczkomaty. Automaty Furgonetki BOX mają mieć jednak istotną przewagę: brak ograniczeń tylko do jednej firmy kurierskiej.

Proces realizacji zamówień w praktyce może być bardzo podobny do tego, jaki znamy z oferty InPostu, źródło: Furgonetka BOX.

"Do naszej sieci może dołączyć każdy. Właścicielami automatów mogą być zarówno sklepy internetowe, sieci handlowe, specjalizujący się w tej działalności partnerzy jak też, co oczywiste, operatorzy kurierscy" – czytam w opisie planowanej usługi. "(...) Korzystają na tym wszyscy – odbiorcy paczek otrzymują dogodną lokalizację, sklepy internetowe tańszą i wygodniejszą ofertę, przewoźnicy zwiększają efektywność doręczeń, a sieci handlowe mają większy ruch w sklepach".

Na tym etapie firma poszukuje wszystkich zainteresowanych tym projektem, począwszy od operatorów kurierskich i inwestorów, na producentach samych maszyn i właścicielach dogodnych lokalizacji skończywszy. Na tę chwilę nie wiemy dokładnie, kiedy pierwsze urządzenie zacznie działać, ale można się spodziewać, że wprowadzi pewne zamieszanie na rynku obecnie zdominowanym przez Paczkomaty.