GTA V. 11-latek za kierownicą prawdziwego samochodu i kuriozalne tłumaczenie rodziców

Brytyjscy policjanci zatrzymali na parkingu w Blackpool dwójkę rodziców i ich 11-letniego syna, który uczył się jazdy samochodem. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie sposób, w jaki opiekunowie postanowili wytłumaczyć postępowanie dziecka. Winę zrzucili na Grand Theft Auto V i to, że inaczej nie potrafią odciągnąć pociechy od konsoli.

Informacją o nietypowym wykroczeniu podzieliła się na Twitterze drogówka z hrabstwa Lancashire. I cóż, nie ma powodów, aby w wersję policjantów nie wierzyć.

Według przedstawionej relacji, kierowca ćwiczący jazdę po parkingu zwrócił uwagę funkcjonariuszy swym młodym wiekiem, czego wynikiem była interwencja. Obecni na miejscu rodzice stwierdzili nieoczekiwanie, że dziecko ma całkowitą zgodę na taką formę zabawy, gdyż jest to jedyny sposób, aby przestało grać całymi dniami na PlayStation we wspomniane GTA V. Ciekawe, czy gdyby młody poprosił o karabinek automatyczny, również by go dostał. W końcu wszystko lepsze niż konsola. Ale odpuśćmy sobie złośliwości.

The driver of this car was 11 years old... (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool... The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG