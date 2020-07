Garmin ma problemy. Najprawdopodobniej spowodował je ransomware

"Obecnie prowadzimy prace konserwacyjne" – głosi komunikat. Przyczyna przerwy technicznej może być jednak bardzo poważna.

Garmin na razie wprost nie odnosi się do problemów z serwerami. Komunikat, jaki widzą użytkownicy również w Polsce, informuje jedynie o pracach konserwacyjnych.

Tymczasem za przerwę techniczną ma odpowiadać ransomware. Niektórzy sugerują, że za atakiem stoi organizacja Evil Corp, która dała się we znaki choćby bankom. Według azjatyckich mediów doszło do ataku na pracowników firmy. Konsekwencje to m.in. niedziałająca część linii produkcyjnych w Azji.

Z kolei dla użytkowników oznacza to np. utratę historii z inteligentnej wagi. Właśnie to spotkało dziennikarza Niebezpiecznika.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)