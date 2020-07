Garmin powrócił. Ponoć zapłacił okup, ale jest kruczek

Usługi Garmin zaczęły już powracać po tym, jak dokonano na nich ataku hakerskiego. Firma przy okazji potwierdziła, że doszło do infekcji oprogramowaniem typu ransomware (czyli wymuszającego okup).

Jak donosi Sky News, gigant rynku inteligentnych zegarków mógł zapłacić okup. Co więcej, brytyjskie źródło ujawnia, że Garmin mógł dokonać "przekrętu" z płatnością, aby uniknąć odpowiedzialności i odzyskać dane. Sama firma odcina się od spekulacji, ale raport Sky brzmi wiarygodnie. Garminowi mogą, co więcej, grozić teraz sankcje.

Brytyjskie Sky News zrobiło ekskluzywny materiał o kulisach przywrócenia usług Garmina, które pociągnęły za sobą zapłacenie okupu w wysokości 10 milionów dolarów.

Za atakiem stoi prawdopodobnie Evil Corp, czyli rosyjska grupa hakerów, na którą w zeszłym roku Skarb Państwa USA nałożył sankcje, gdy wyszło na jaw, że współpracowała z rosyjskim wywiadem. Jej lider Maksim Jakubiec jest także poszukiwany przez FBI i Departament Stanu USA (z nagrodą 5 mln dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania).

Sky News twierdzi, że rozmawiało z osobami dysponującymi wiedzą o incydencie w Garminie, które wyjawiły, że firma nie dokonała płatności bezpośrednio we własnym imieniu. Gigant rynku smartwatchów z kolei odmówił komentarza w tej sprawie.

Smartwatch maker Garmin has obtained the decryption key to recover its computer files from a ransomware attack last Thursday, Sky News has learnt https://t.co/Vi3fhhHTW1