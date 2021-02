Udostępnij:

Wszyscy, którzy czekają na propozycję Apple'a na rynku gogli do wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości, mogą znowu zacierać ręce. Do sieci trafiły bowiem nieoficjalne szczegóły dotyczące nieznanego jeszcze produktu, które podobno mają swoje źródło u "osób znających sprawę". Sugerują one, że gogle tworzone przez Apple mogą zostać wyposażone w wyświetlacze 8K.

Dzięki temu mają być bezkonkurencyjne na rynku, ale pójdzie to oczywiście w parze z ceną. Spekuluje się bowiem, że gotowy produkt mógłby kosztować 3 tysiące dolarów, czyli na polskim rynku dobrze ponad 10 tys. złotych (dla porównania MacBook Pro skonfigurowany za 2999 dolarów w USA, w Polsce wyceniony jest na niecałe 15 tys. złotych). Co ciekawe, jest to jednak cena niższa od konkurencyjnych gogli Microsoft Holo Lens 2 (kosztujących 3,5 tys. dolarów).

W obydwu przypadkach nie jest jednak w praktyce mowa o sprzęcie, który zrewolucjonizuje rynek gier. Chodzi raczej o rozwiązania tworzone z myślą o specjalistycznych zastosowaniach zawodowych – rozszerzona czy wirtualna rzeczywistość może przecież wspierać choćby lekarzy.

Gogle Apple'a miałyby zostać dodatkowo wyposażone w czujniki LiDAR oraz zewnętrzne kamery z czujnikami śledzącymi wzrok. Dzięki nim w pełni zabudowane gogle służące jako urządzenie VR mogłyby się pośrednio zmienić w gogle AR – wyświetlając użytkownikowi także to, co widziałby bez gogli na oczach. Na razie więcej szczegółów nie jest jednak znanych. Zakłada się, że gotowe gogle Apple'a mogłyby ujrzeć światło dzienne w 2022 roku.