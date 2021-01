Gwarantowana praca zdalna? Oczekuje tego aż 81 proc. pracowników

Udostępnij:

Od marca zeszłego roku ponad połowa pracodawców w naszym kraju zdecydowała się przenieść pracowników na pracę zdalną. Najczęściej decyzja taka dotyczyła średnich przedsiębiorstw, ale 42 proc. organizacji w ogóle nie miało możliwości pracy w tym trybie. Jak wynika z badania zleconego przez Personnel Service, do tej pory około 28 proc. pracowników wciąż pracuje w home office.

Pandemia zmieniała nasze życie, a przymusowa praca zdalna zmieniła podejście wielu Polaków do tej formy pracy. Nic dziwnego, że większość z nas chce, by była ona regulowana prawnie, a aż 81 proc. badanych chciałoby, by możliwość wykonywania swoich obowiązków z domu było zagwarantowane ustawowo.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Personnel Service, wymagania dotyczące pracy zdalnej nie są jednak duże. 37 proc. zatrudnionych, którzy wzięli udział w badaniu, chciałoby mieć zagwarantowany 1 dzień pracy zdalnej w tygodniu - to daje ok. 50 dni roboczych rocznie. Jednak co piąta osoba uważała, że wystarczyło 20-26 dni pracy zdalnej w roku, czyli tyle ile dni urlopowych. Z kolei 33 proc. badanych jest zdania, że ostateczna decyzja powinna jednak należeć do pracodawcy.

Przed pandemią praca zdalna była formą benefitów, na co zwracają uwagę eksperci rynku pracy. Dzisiaj, kiedy stała się rzeczywistością znacznie większej liczby Polaków, pojawiły się problemy z regulacją takiej formy zatrudnienia, a także m.in. "partycypowania pracodawców w kosztach, oddelegowania na pracę zdalną czy wypadków na home office", zwracają uwagę eksperci.

Nie można tych zagadnień zostawić bez odpowiednich rozwiązań, które dla wszystkich będą jasne, dodaje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Jednak praca zdalna to nie tylko wygoda, bo możemy bardziej elastycznie podejść do swoich obowiązków. W praktyce wiele osób pracuje niemal non stop - aż 40 proc. osób przyznało, że na home office robi nadgodziny. Co czwarta osoba poświęca dodatkowo od 1 do 4 godzin tygodniowo na pracę. Co ciekawe, większy problem z regulacją godzin pracy mają młodsze osoby. To zdaniem Inglota jest jednym z powodów, dla których nie chcemy całkowicie przejść na pracę zdalną.

Badanie zlecone przez Personnel Service przeprowadzono w listopadzie 2020 roku metodą CAWI na panelu Ariadna. Wzięło w nim udział 1049 osób.