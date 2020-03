Praca zdalna – niezbędnik. Zbiór aplikacji polecanych do pracy w domu

Udostępnij:

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, polski rząd wprowadził nową specustawę. Przewiduje ona między innymi możliwość wprowadzenia przez pracodawcę pracy zdalnej w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Do pracy w trybie "home office" możesz potrzebować kilku dodatkowych aplikacji.

Praca zdalna staje w obliczu wielkiego testu. Niewykluczone, że z powodu obaw dotyczących aktualnie trwającej epidemii, stanie się ona standardem. Technologiczni giganci, tacy jak Microsoft, Amazon czy Twitter już zachęcają swoich pracowników do pozostania w domu.

Praca zdalna - aplikacje do komunikacji

Największy problem, jaki stanowi praca zdalna w większości firm, to utrudniona komunikacja. Aby jej jeszcze bardziej nie utrudniać, dobrze jest skorzystać z prostych i intuicyjnych w obsłudze aplikacji, dostępnych na różnych systemach operacyjnych.

Slack - to jeden z najpopularniejszych darmowych komunikatorów grupowych dostępnych na rynku. Możecie skorzystać z niego zarówno z poziomu przeglądarki, jak i systemów Windows, Mac, Android czy iOS. Aplikacja umożliwia tworzenie zamkniętych i otwartych pokojów, a także czat prywatny pomiędzy użytkownikami.

Slack posiada funkcję wyszukiwarki, która pomaga znaleźć starsze wiadomości. Jednakże należy pamiętać, że w darmowej wersji program oferuje ograniczony dostęp do historii. To samo dotyczy udostępnianych na czacie plików.

Podobną propozycją jest Yammer, komunikator Microsoftu stworzony głównie z myślą o współpracy firmowej. Wyglądem przypomina bardziej sieć społecznościową. Mamy tutaj dostęp do czegoś w stylu "osi czasu" znanej z Facebooka, gdzie nasze posty mogą komentować inni użytkownicy Yammera. Działaniem Yammer nie odbiega od typowych sieci społecznościowych.

Aby skorzystać z Yammera, musimy wykorzystać konto Microsoft, należące do organizacji. Prywatny e-mail nie zostanie zarejestrowany, chyba że zostaniemy zaproszeni do już istniejącego Yammera. Na stronie głównej ujrzymy wpisy z grup, do których należymy, mamy też możliwość stworzenia własnej. Jedyne co musimy zrobić, to nadać jej nazwę, określić czy ma byś otwarta czy zamknięta i zaprosić nowych członków.

Discord - chociaż to narzędzie dedykowane graczom, w rzeczywistości świetnie sprawdza się także w pracy. Program zezwala na komunikacje głosową, tekstową jak i wideo rozmowy. Na czacie możecie także przesyłać pliki, a korzystanie oraz zakładanie własnego serwera jest całkowicie darmowe.

W przeciwieństwie do Yammera i Slacka, Discord ułatwia przeprowadzenie burzy mózgów, spotkania firmowego itp. Program jest nastawiony na komunikację głosową, tudzież wideo rozmowy. Na każdym z serwerów administrator może dostosować przywileje każdego z użytkowników, a także tworzyć kanały głosowe i tekstowe z ograniczonym dostępem.

Praca zdalna - aplikacje do lepszej organizacji pracy

Trello - to jeden z najpopularniejszych i najlepszy programów do organizacji pracy zespołowej. Usługa jest całkowicie darmowa, dostępna z poziomu przeglądarki, ale posiada także aplikacje dedykowane dla systemu Android oraz iOS.

Trello pozwala na tworzenie tzw. tablic. Możemy w nich umieszczać karty z informacjami o danym zadaniu. Każde z nich można opisać, dodać multimedia czy odnośniki, a poniżej istnieje także pole na komentarze. Zadaniom można wyznaczyć termin zakończenia, czy oznaczyć konkretnym tagiem, oznaczającym np. zespół za nie odpowiedzialny.

Dobrą, ale skomplikowaną alternatywą dla Trello jest AirTable. Usługa jest częściowo darmowa, z możliwością dostępu do zaawansowanych funkcji w płatnej wersji. W AirTable tworzymy bazy, pozwalające na przechowywanie dowolnych informacji.

O ile w przypadku Trello widok usługi z poziomu aplikacji mobilnej jest bardzo podobny, co w przypadku przeglądarki, o tyle w AirTable tego nie uświadczycie. Na wersji mobilnej dane prezentowane są w formie kart, natomiast na komputerze odczytacie je w formie tabel. Ten drugi widok jest dużo łatwiejszy w obsłudze.

W AirTable możemy sortować i filtrować dane w tabelach wedle własnego uznania. Każdy z użytkowników tworzy własny widok każdej z nich lub korzysta z już gotowych schematów. AirTable jest trudniejsze do nauczenia, ale w perspektywie dłuższej pracy zdalnej pozwala lepiej uporządkować wpisy.

TeamViewer - narzędzie dedykowane pracy zdalnej

TeamViewer to narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet. Nie wymaga konieczności instalacji serwera/klienta na dysku twardym komputera, więc jest doskonałym rozwiązaniem dla niewielkich firm/zespołów.

Program umożliwia przede wszystkim przenoszenie danych pomiędzy komputerami, prowadzenie wirtualnych szkoleń z obsługi oprogramowania czy prezentacji na żywo. Z programu można skorzystać zarówno na urządzeniach z systemem Windows, Mac, iOS i Android.

Wspólna baza plików - jeśli darmowa to Google Drive

Jeśli potrzebujecie zewnętrznej bazy plików dostępnej z urządzeń mobilnych jak i komputerów, najprostszym rozwiązaniem jest Google Drive. W darmowej wersji dysk umożliwia przechowywanie do 15 GB plików. Jednakże w każdej chwili można usunąć te niepotrzebne, robiąc miejsce dla nowych danych.

Plusem korzystania z dysku jest integracja z innymi usługami Google, jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje czy Kalendarz. Tym samym z poziomu przeglądarki możecie przeglądać pliki bez potrzeby pobierania ich. Każdy użytkownik może je także edytować, jeśli otrzyma odpowiednie uprawnienia.

Inną z popularnych usług przechowywania plików w chmurze jest (Dropbox). Narzędzie ułatwia proces archiwizacji danych znajdujących się na komputerze, ich późniejszej synchronizacji oraz udostępniania online znajomym. Podobnie do oferty google'owskiej, usługa posiada aplikacje dla systemów Windows, Mac, Android i iOS. Niestety, w przypadku Dropboxa, darmowy limit przechowywania plików wynosi zaledwie 2 GB.