HarmonyOS to Android w przebraniu. Programista ujawnił druzgocące fakty

Po odcięciu Huaweia od usług Google, firma hucznie ogłosiła, że wkrótce wprowadzi własny system nad którym pracuje od lat. Teraz dziennikarz serwisu ArsTechnica ujawnił, że HarmonyOS to w rzeczywistości zmodyfikowany Android. Nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby nie fakt, że Huawei nazywa swój system "autorskim".

Jak podaje Miron Nurski z serwisu Komórkomania.pl, Ron amadeo zarejestrował się jako programista aplikacji na system HarmonyOS. Po żmudnym procesie rejestracji otrzymał zestaw deweloperski. W teorii powinien uzyskać bezpośredni dostęp do emulatora systemu, ale tak się nie stało. Chińczycy przekazali mu zdalny dostęp do smartfonu Huawei P40 z zainstalowanym systemem HarmonyOS.

W praktyce programista uzyskał dostęp do urządzenia działającego na prawdziwym systemie HarmonyOS. Już na pierwszy rzut oka interfejs wyglądał jak dotychczas rozwijana androidowa nakładka EMUI na smartfony Huaweia. Po przejściu do ustawień wszystko wyglądało nadal jak Android, ale pod nazwą HarmonyOS 2.0 beta.

fot. ArsTechnica

fot. ArsTechnica

W kolejnym kroku Ron Amadeo ujawnił, że system to w rzeczywistości Android 10. Wystarczyło z AppGallery pobrać aplikację DevInfo, która wyświetli szczegółowe informacje na temat sprzętu i oprogramowania. Tak, apka wyświetliła system operacyjny jako Androi 10. Dla pewności Amadeo spróbował innych tego typu aplikacji, a każdy dała analogiczny wynik.

fot. ArsTechnica

fot. ArsTechnica

Wszystko było już jasne, ale dla pewności wypadało przejrzeć spis aplikacji. Szczególnie pod względem systemowych. Przeglądając listę, Amadeo dojrzał między innymi Android Services Library, Android Shared Library, com.Android.systemui.overlay, Androidhwext i wiele innych. Najzabawniejsze jest to, że część z bibliotek posiadało zamienione nazwy z "Android" na "HarmonyOS".

fot. ArsTechnica

fot. ArsTechnica

Android + HarmonyOS to tak naprawdę nic złego, tylko po co to ukrywać?

Chociaż Huawei został odcięty od usług Google, nie oznacza to, że nie ma prawa korzystania z Androida. Jest to oprogramowanie otwartoźródłowe i każdy może z niego korzystać w dowolny sposób, nawet przeprowadzić całkowitą modyfikację. Jednakże, wszystko jest w porządku do momentu, kiedy nie udajemy, że stworzyliśmy system od zera.

Huawei zapowiadał, że HarmonyOS to jego autorski system operacyjny. Może nie w bezpośrednich słowach, ale generalnie taki był przekaz. Jeśli tworzy go na bazie Androida, powinien o tym informować. Tak jest w przypadku każdego systemu operacyjnego, a ArsTechnica za koronny przykład podaje Fire OS Amazona.

Tuż po wejściu na witrynę Amazona, w której firma tłumaczy czym jest Fire OS, trafiamy na wzmiankę o Androidzie. Pada ona już w drugim zdaniu. Z kolei w przypadku Huaweia, nawet jeżeli przeprowadzimy wyszukiwanie na hasło "Android" nie znajdziemy żadnych wyników.

fot. Miron Nurski