Honda HR-V: Nawigacja Garmin i systemy wspomagające bezpieczeństwo

Udostępnij:

Nie każde auto musi być naszpikowane nowoczesnymi gadżetami i wymyślnymi rozwiązaniami technicznymi. Od czasu do czasu warto sprawdzić, co dzieje się poza technologiczną czołówką w motoryzacji i poznać samochody dla mniej wymagających kierowców. Tym razem – Honda HR-V. Jak spisuje się nawigacja wspierana przez Garmin i jakie systemy bezpieczeństwa wspierają kierowcę?

System Info-rozrywki i nawigacja Garmin

Korzystając z systemu info-rozrywki odnosiłem wrażenie, że korzystam ze starszego tabletu z systemem Android. Jest bardzo, hmmm… klasycznie. Niektórzy powiedzą, że jest retro lub po prostu przestarzały, ale jeśli ktoś nie jest zagorzałym miłośnikiem najnowszych technologii, odnajdzie się w systemie Hondy bez trudu. Interfejs możemy dostosować do własnych preferencji, dzięki czemu każdy ułoży menu według swoich wymagań. To z pewnością zasługuje na pochwałę, choć słabej jakości grafiki i animacje nie zasługują na pochwałę. Ot, sprawnie działa i nic poza tym.

Dość sprawnie działa także nawigacja wspierana przez Garmin i oferująca bezpłatne aktualizacje przez 5 lat od zakupu. Niestety aktualizacje odbywają się manualnie tj. za pomocą karty pamięci. Na stronie Garmina w instrukcji napisano, że do procesu aktualizacji niezbędna jest karta pamięci minimum 16 GB, szybkie łącze internetowe, aplikacja Garmin Express oraz… do 4h wolnego czasu. Ponadto nawigacja podczas planowania podróży nie bierze pod uwagę korków i innych zmian na drodze. Szkoda, że system nie jest w stanie łączyć się z siecią by pobierać aktualizacje na bieżąco i informować o sytuacji na drodze.

Na szczęście samo działanie nawigacji jest dość sprawne i szybkie. Oczywiście pomijając brak informacji o sytuacji drogowej, mapy są czytelne, jasne i bezproblemowo się za ich pomocą nawiguje. Szkoda, że rozwiązanie jest już dość przestarzałe w porównaniu do wielu konkurentów.

Systemy bezpieczeństwa

Jak przystało na auto nowoczesne, choć nie emanujące ciekawymi rozwiązaniami, nie zabrakło wielu systemów wspomagających kierowcę i poprawiających bezpieczeństwo. Jest to między innymi system ostrzegania o niezamierzonym zjeżdżaniu z pasa ruchu. Po wykryciu oznaczeń poziomych na jezdni, system monitoruje tor ruchu pojazdu. Jeśli wykryje niezasygnalizowaną kierunkowskazem zmianę pasa ruchu, wyśle kierowcy dźwiękowy i wizualny sygnał ostrzegawczy. W wielu przypadkach, np. gdy kierowca się zagapi, system może uratować od groźnego wypadku.

Jest także system rozpoznawania znaków drogowych, który rozpoznaje znaki na odcinku do 100 metrów przed pojazdem oraz wyświetla stosowne informacje na ekranie wielofunkcyjnym i-MID. Jednocześnie mogą być wyświetlone dwa znaki drogowe. Jest również system ostrzegania przed kolizją, który monitorująca obszar przed samochodem i jeśli wykryje pojazd znajdujący się zbyt blisko, odpowiednio wcześnie ostrzeże kierowcę o ryzyku kolizji. Jest także system wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych.

Podsumowanie

Honda HR-V nie jest z pewnością autem dla miłośnika nowoczesnych technologii i najnowocześniejszych rozwiązań. Ale jeśli ktoś szuka auta solidnego, które wolno traci na wartości, ale jednocześnie chce korzystać z kilku dobrodziejstw motoryzacyjnej techniki, z pewnością będzie zadowolony.